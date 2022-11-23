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【解碼｜快手季績】快手上季業績勝預期　券商：降本增效續建功、逆觀逆風無阻達成中短期目標

股市 16:41 2022/11/23

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【解碼｜快手季績】快手上季業績勝預期　券商：降本增效續建功、逆觀逆風無阻達成中短期目標

快手 （01024） 上季降本增效續建功，經調整淨虧損遠少過預期，綜合券商分析，提升營運效率仍為快手發展主線，預計宏觀逆風下，快手仍可按照原定路線圖執行各業務計劃，完成短、中期目標。

快手業績最新消息

中金：快手電商獲得資源傾斜 有望完成GMV目標

中金預計，快手第4季用戶與時長按季有望持平，為變現構築良好基礎，而直播及電商業務穩健增長。中金指出，快手廣告業務波折修復，在外部限制下，快手持續增強商業化底層能力建設，集團靜待外部環境回暖後廣告主預算進一步釋放。

中金又料，第4季屬電商旺季，以及電商事業部在組織結構調整下效率持續釋放並獲得資源傾斜，公司有望完成全年9,000億元（人民幣，下同）GMV目標。中金認為，快手有望持續以降本增效為主線，在外部環境轉暖後展現收入增速彈性，並釋放內地業務的盈利能力，而海外業務虧損繼續收窄。

中金將快手2022年經調整虧損預測由64.8億元降至61.3億元（人民幣，下同），維持2023年盈利預測不變，維持「跑贏行業」評級和目標價71元。

富瑞：快手受惠成本優化措施 

富瑞認為，快手上季盈利超出預期，主要得益於其穩健的成本優化措施，富瑞預計，快手今季仍會按原訂路線執行各業務計劃，料快手繼續增強用戶長遠體驗、內容商業化及建設基於信任的電商生態系統，維持100元目標價及買入評級。

大摩：中國宏觀明年持續改善 

摩根士丹利則維持快手60元目標價及「增持」評級。大摩認為，快手直播業務及利潤率繼續勝預期，但廣告和電商業務則視乎宏觀氣氛。大摩預計，中國宏觀環境明年持續改善，而快手廣告業務市場份額將繼續擴張，帶動集團收上行及經營槓桿強勁。

高盛：快手管理層表現良好執行力

高盛認為，快手管理層自去年第3季以來表現出良好執行力，集團仍在短、中期目標的發展軌道上，即今年GMV目標、2023年的DAU 達4億及收支平衡。高盛下調快手2022年虧損預測約19%，上調2023年及2024年淨利潤預測3%。

巴克萊憂慮快手明年增長放緩

巴克萊認為，快手上季錄得強勁收入增長繼續證明其平台的價值主張，儘管用戶規模已經很大，但公司仍實現了顯著增長，不過仍憂慮快手明年增長可能放緩，維持減持評級。

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編輯：李哲毅

港股 快手—W（01024）

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