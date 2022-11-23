【網店物流小幫手@iM網欄】【向世界出發】跨境電商物流 助拓展海外機遇

不少本地的實體店商戶及網店店主，均以香港市場為起點，當業務發展漸趨成熟後，逐步將版圖延伸至海外。在疫情下，更能感受到全球電商市場的龐大潛力，以及需求急增的跨境物流支援。

跨境電商市場發展蓬勃，物流界也加緊步伐，不斷優化相關的物流配套。早於2014年，我們積極發展電商物流，並擴展至不同地區，包括：上海、新加坡、馬來西亞、韓國及美國等地，各處皆有自設倉庫及物流團隊，為投入海外市場的企業，提供完善的物流支援。

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一站式網店物流，支援線上線下營運模式配送。線下，設有龐大支援團隊，為網店提供接收、檢查、儲存貨品、執貨包裝、安排快遞、點對點送貨等。線上，設有整合為一的智慧系統，更可與網店平台對接，統一管理所有訂單。同時，客戶無需再親自到貨倉，於線上即時能輕鬆管理庫存。

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延伸至跨境電商物流，無論移居海外，或是拓展海外市場，一樣能透過物流夥伴的系統和設備，隨時隨地處理全球訂單，節省設立海外據點的成本。跨境電商物流需求日增，為全球企業打破地域限制，直接把商品賣到世界各地，以迎接後疫情的新時代。

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作者_葉翠玲簡介 e+Solutions運用多年電商物流經驗，為初創、中小企業提供嶄新的一站式網店物流服務（包括存倉、管理存貨、執貨包裝及安排快遞），協助網店快速成長。在此分享最貼地的物流資訊和庫存管理技巧，解決所有網店店主的物流疑難。

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