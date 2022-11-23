  • 23°C
香港時間 : 20221123日 (週三) 17:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網店物流小幫手@iM網欄】【向世界出發】跨境電商物流 助拓展海外機遇

名人薈萃 17:20 2022/11/23

分享：

分享：

不少本地的實體店商戶及網店店主，均以香港市場為起點，當業務發展漸趨成熟後，逐步將版圖延伸至海外。在疫情下，更能感受到全球電商市場的龐大潛力，以及需求急增的跨境物流支援。

跨境電商市場發展蓬勃，物流界也加緊步伐，不斷優化相關的物流配套。早於2014年，我們積極發展電商物流，並擴展至不同地區，包括：上海、新加坡、馬來西亞、韓國及美國等地，各處皆有自設倉庫及物流團隊，為投入海外市場的企業，提供完善的物流支援。

延伸閱讀：網店物流無界限 移居海外都用到

一站式網店物流，支援線上線下營運模式配送。線下，設有龐大支援團隊，為網店提供接收、檢查、儲存貨品、執貨包裝、安排快遞、點對點送貨等。線上，設有整合為一的智慧系統，更可與網店平台對接，統一管理所有訂單。同時，客戶無需再親自到貨倉，於線上即時能輕鬆管理庫存。

延伸閱讀：【告別O2O？】智慧物流如何迎接OMO趨勢

延伸至跨境電商物流，無論移居海外，或是拓展海外市場，一樣能透過物流夥伴的系統和設備，隨時隨地處理全球訂單，節省設立海外據點的成本。跨境電商物流需求日增，為全球企業打破地域限制，直接把商品賣到世界各地，以迎接後疫情的新時代。

延伸閱讀：【網店跨境物流】拓展海外市場全攻略

作者_葉翠玲簡介

e+Solutions運用多年電商物流經驗，為初創、中小企業提供嶄新的一站式網店物流服務（包括存倉、管理存貨、執貨包裝及安排快遞），協助網店快速成長。在此分享最貼地的物流資訊和庫存管理技巧，解決所有網店店主的物流疑難。

更多網店物流小幫手@葉翠玲的文章請按此。
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

開啟hket App，閱讀全文
網上購物 廣告 網購平台 市場拓展 創業 商品 服務 運輸 美國

下一篇文章

財政司陳茂波：樓價調整屬預期　跌幅相對慢　樓市辣稅以不變應萬變
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股焦點】全球首富馬斯克身家大縮水 年至今財富減值或超1000億美元
【美股焦點】全球首富馬斯克身家大縮水 年至今財富減值或超1000億美元
【消費優惠】一田購物優惠日11.23開鑼 減價優惠持續至12月6日 部份貨品將以一折發售
【消費優惠】一田購物優惠日11.23開鑼 減價優惠持續至12月6日 部份貨品將以一折發售
將軍澳跨灣大橋即將通車　將軍澳廣場錄蝕讓買賣　跌破業主5年前購入價
將軍澳跨灣大橋即將通車　將軍澳廣場錄蝕讓買賣　跌破業主5年前購入價
【阿里巴巴9988】內地監管當局 傳向螞蟻罰款逾10億美元
【阿里巴巴9988】內地監管當局 傳向螞蟻罰款逾10億美元
【消費情報】惠康推出大富翁X飛天豬聖誕精品　消費滿$100即可加錢換購
【消費情報】惠康推出大富翁X飛天豬聖誕精品　消費滿$100即可加錢換購
【騰訊700】一文看盡騰訊阿里績後 大行最新評級和目標價
【騰訊700】一文看盡騰訊阿里績後 大行最新評級和目標價
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款