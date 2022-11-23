【世界盃2022】沙特守將勇戰重創 王儲出私人飛機送去德國治理

世界盃B輪首輪賽事爆大冷，中東國家沙特阿拉伯以2比1力克奪冠大熱之一的阿根廷。比賽途中沙特左閘Yasser Al-Shahrani在防守時與自家龍門碰撞，導致面部重創。事件驚動沙特王儲穆罕默德，後者安排私人飛機送球員到德國治療。

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沙特今場雖然收獲驚天勝利，但折損陣中主力守將。年屆30的左閘Al-Shahrani在補時階段，與出迎的己方門將Mohammed Al-Owais碰撞。Al-Owais的膝頭直擊Al-Shahrani臉部，後者當場倒地不起，最終需要擔架抬離及送院治理。

幸好Al-Shahrani離場時已恢復意識，並在離開時向在場群體豎起姆指示意。據悉，Al-Shahrani下頜骨與左邊面骨骨折，並有內出血。沙特國家隊發聲明，指Al-Shahrani情況穩定，正留院觀察。

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中東媒體Gulf Today報稱，沙特王儲穆罕默德（Mohammed Bin Salman）得知Al-Shahrani傷勢後，下令動用私人飛機，安排對方飛往德國接受治療。

Al-Shahrani事後接受阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya）訪問，重申自己情況良好，亦就球隊擊敗阿根廷恭賀一眾沙特球迷。

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責任編輯：吳漢培