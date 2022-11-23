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【搜游食誌@iM網欄】烹飪美學 中環大館The Chinese Library

名人薈萃 17:04 2022/11/23

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近日滿目都是大小圓波點，繽紛奪目，宣傳草間彌生的展覽「一九四五至今」，席捲大眾眼簾；此視覺藝術展覽能掀起公眾密切關注，M+博物館當然是首記一功，從策展、宣傳、執行實在是不容小看的工作。草間彌生的作品非常討好觀賞者，「手機打卡」文化的分享潮，這股傳播力量是最具成效的推動力。

以大小不一的圓網點圖案繪製的南瓜，正是草間彌生的獨特圖標。

同場加映：【青姐話】上落市炒波幅  贏就谷輸就縮

對藝術的認識，自問實在是「門外漢」，從博物館的資訊中探究已是93歲高齡的草間彌生，擁有領導性地位的前衛創作藝術家，她那份堅毅、野心、進取是叫人欣賞。她的作品滿載反思大自然的生命形態與迴轉，參觀「圓點執念—渴望天堂的愛」時，雖然只限10秒，叫人迷思，當你置身其中就慨歎幾隻大小不同的黑白圓點塑膠氣球、亞克力、鏡面玻璃、LED燈、瓦片、金屬，使人感覺彷如走進萬花筒世界，自我消融在草間彌生的作品中。

草間作品「圓點執念-渴望天堂的愛」，人在這裝置中猶如在無垠空間，變得虛無飄渺。

草間強調的「連結」就是請大家去感受萬物，她的創作展示「無限」、「積累」、「全面連結」、「生物宇宙」、「死亡」和「生命力量」六個主題。草間的坦率、勃勃的野心，創作的執念，完全在她的表白中表露無遺：「我創作藝術是為了治癒全人類。」令筆者不期然想起「美食」也是一門具有冶癒力的烹飪美學，精緻中菜餐廳都非常着力創新，透過擺盤、食器，營造視覺的美感，增加「食味」的感覺，當然是提高菜式叫價力的營銷手段。周日與家人到訪中環大館的The Chinese Library（館中有館）共聚天倫，適逢是夜大館舉行舞火龍，大館爆滿市民，氣氛非常熱鬧。是夜大部分菜式已預訂。The Chinese Library是旅發局2022「大廚發辦」活動的其中一家，心裏是有期望，惜有些失望。

前菜燒椒蟶子皇，簡潔造型帶視覺美感，微辣的鮮藤椒油誘發了蟶子皇的鮮甜，嫩滑香軟，「食味」豐富。

廚師革新創作是絕對值得鼓勵與支持，但要認真地去認識、評估食材的本質，不是為創作而創作。食物帶給享用人「六感」的滿足，其中「味覺」、「嗅覺」是實在的體驗，視覺效果只是其一，最重要是品嚐後有無那份「心靈」滿足感、愉悅感。餐廳推介「燒椒脆皮手撕雞」替代被取消的片皮鴨二食，侍應生上桌，一看已知「中伏」，外皮上色非常不錯，但皮已經全部如碗型般貼貼伏伏裹着手撕雞肉，又豈可能是脆皮！雞肉是手撕拆肉，再混入調味有鮮藤椒油、花椒等香料，拌得不均勻，鹹度不一，香油全聚在碟底而無法融入手撕雞肉！

燒椒脆皮手撕雞未能結合脆皮同手撕雞肉的最佳「賞味」時刻，失去香脆、嫩滑對比的質感。

餐單上的亮點是黑縱菌炒原條方鯏和龍皇披珍珠甲，後者是該店的「皇牌菜」之一。前者確實不錯，整條方鯏炸得剛好，色澤金黃、酥脆，形態如鯉躍龍門般有生氣，配黑縱菌，魚肉鮮香味偏薄，火候掌握，嫩滑可口，菌醬味較濃。

黑縱菌炒原條方鯏是骨香䱽魚的變奏版，烹飪美學來說，造型神態有魚躍動感，火候、炸物技巧俱佳。

龍皇披珍珠甲其實是在海參釀入蝦、豬肉，外罩上天婦羅的薄脆漿，裝點金箔，造型確實悅目，視覺效果甚佳，但未有掌握好上菜時間，脆漿已因海參和伴食醬汁的熱度而變微軟，不酥脆，刀叉享用時，海參內的釀料散得七零八落，食得有點狼狽，伴食帶汁的配料則非常美味，辣中帶酸，酸中有甜，有爽脆蔬菜粒，又有軟滑肉粒，層次分明，食材的質感有對比，伴着淡味海參進食，優化「味」道，鮑參翅肚均是無味物，如不透過煨、煮的反覆工序是無法入味，這個創作如以食味評分，仍需改進！

推介為招牌創作的龍皇披珍珠甲，體會主廚力圖結合多種技巧去突破烹製海參的傳統味道。

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作者_倪小姿簡介：

做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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撰文 : 倪小姿

欄名 : 搜游食誌

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