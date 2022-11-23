【多圖】朗譽兩房連儲物室示位陪你睇　暖色設計展示時尚型格

由保利置業 （00119）、尚嘉控股合作發展的油塘朗譽，今多開放兩個示範單位，均以項目2座28樓C室為藍本搭建，實用面積578平方呎，屬兩房連儲物室戶型。

其中經改動連裝修示範單位以暖色為設計主調，鋪設幾何條紋地磚，展現時尚品味。設計師將儲物室及睡房之間的牆打通，以屏風重新間隔，打造出多功能空間，靈活迎合住戶在家工作等生活需要。單位設有梗廚，並外連工作平台，可以防止住戶煮食時產生的油煙傳回生活空間，保持整潔。

2座28樓C室經改動連裝修示範單位

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同步開放上述戶型的無改動交樓標準單位，可供準買家作對照，了解單位的可塑性。單位屬大單邊設計，長型客飯聽及睡房同樣設有落地玻璃外望單位景色。浴室設有窗戶，可協助抽走濕氣，保持單位乾爽。

2座28樓C室無改動交樓標準單位

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保利置業(香港)銷售及市務部總監朱美儀表示，發展商將於周五全面對公眾開放示範單位，並料於周內公布銷售部署，涵蓋開放式至三房單位，其中開放式及一房戶型收到較多九龍東及同區準買家查詢，有機會為首批單位中的主打。今日多開放的示範單位選用梗廚設計，相信能受中小型家庭客歡迎。

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