【大行報告】野村看好成內地復甦主要受惠者 上調京東健康目標價至84元

野村指，京東健康（06618）第三季表現穩健，總收入按年增長42%，比該行預測的下半年按年增長39%要高，以及公司早前所指引的下半年按年增長32至39%。該行表示仍然看好，相信公司會成為內地經濟復甦的主要受惠者。就消費者對藥品的需求增加，該行亦將2023財年的收入和每股盈利預測分別提高3%和5%，並將目標價由70元升至84元 ，維持「買入」評級。京東健康周三（23日）收市報64.4元，升幅3%。

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該行認為，公司強勁的收入增長或是由消費者對醫藥商品的彈性需求所推動。non-GAAP經營利潤率按年增長1.5個百分點至6.2%，而該行預測為下半年經營利潤率按年持平，相信是由於第一方業務利潤率的穩定和對經營支出的更好控制。

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京東健康早前公布今年第三季收入為105.2億元人民幣(下同)，按年增長42.1%；錄經營盈利7,722.5萬元，扭轉去年同期的錄經營虧損5.56億元。按非國際財務報告準則計，經營盈利為6.55億元，按年增長86.6%。

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撰文：鄭昊彤