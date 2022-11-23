  • 23°C
香港時間 : 20221123日 (週三) 16:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】野村看好成內地復甦主要受惠者 上調京東健康目標價至84元

股樓投資 16:13 2022/11/23

分享：

分享：

野村指，京東健康（06618）第三季表現穩健，總收入按年增長42%，比該行預測的下半年按年增長39%要高，以及公司早前所指引的下半年按年增長32至39%。該行表示仍然看好，相信公司會成為內地經濟復甦的主要受惠者。就消費者對藥品的需求增加，該行亦將2023財年的收入和每股盈利預測分別提高3%和5%，並將目標價由70元升至84元 ，維持「買入」評級。京東健康周三（23日）收市報64.4元，升幅3%。

 

【青姐話】上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

 

該行認為，公司強勁的收入增長或是由消費者對醫藥商品的彈性需求所推動。non-GAAP經營利潤率按年增長1.5個百分點至6.2%，而該行預測為下半年經營利潤率按年持平，相信是由於第一方業務利潤率的穩定和對經營支出的更好控制。

 

【延伸閱讀】第4季部署：摩通指中資股現屆吸納時機 另推薦10隻高息股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

京東健康早前公布今年第三季收入為105.2億元人民幣(下同)，按年增長42.1%；錄經營盈利7,722.5萬元，扭轉去年同期的錄經營虧損5.56億元。按非國際財務報告準則計，經營盈利為6.55億元，按年增長86.6%。

 

【溫股知新】時間換空間 股票教你揀

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭昊彤

開啟hket App，閱讀全文
大行報告 港股 京東健康（06618）

上一篇文章

【多圖】朗譽兩房連儲物室示位陪你睇　暖色設計展示時尚型格

下一篇文章

【Black Friday優惠2022】返工袋整合篇 早鳥優惠低至7折！小廢袋 最平$1400
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【消費優惠】一田購物優惠日11.23開鑼 減價優惠持續至12月6日 部份貨品將以一折發售
【消費優惠】一田購物優惠日11.23開鑼 減價優惠持續至12月6日 部份貨品將以一折發售
【騰訊700】一文看盡騰訊阿里績後 大行最新評級和目標價
【騰訊700】一文看盡騰訊阿里績後 大行最新評級和目標價
【美股焦點】全球首富馬斯克身家大縮水 年至今財富減值或超1000億美元
【美股焦點】全球首富馬斯克身家大縮水 年至今財富減值或超1000億美元
將軍澳跨灣大橋即將通車　將軍澳廣場錄蝕讓買賣　跌破業主5年前購入價
將軍澳跨灣大橋即將通車　將軍澳廣場錄蝕讓買賣　跌破業主5年前購入價
【消費情報】惠康推出大富翁X飛天豬聖誕精品　消費滿$100即可加錢換購
【消費情報】惠康推出大富翁X飛天豬聖誕精品　消費滿$100即可加錢換購
【阿里巴巴9988】內地監管當局 傳向螞蟻罰款逾10億美元
【阿里巴巴9988】內地監管當局 傳向螞蟻罰款逾10億美元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款