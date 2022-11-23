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【人才荒】高管人才年輕化　逾3成CEO不足45歲

商業 16:09 2022/11/23

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有報告指，香港恆指企業傾向任命非本地人才擔任行政總裁（CEO），高管人才亦有年輕化趨勢。

各行業均面臨人才短缺問題，具經驗和領導才能的專才更是難求。國際高管人才搜尋及領導力諮詢企業海德思哲，今（23日）發布《2022邁向職業巔峰之路》報告指，香港恆指企業傾向任命非本地人才擔任行政總裁（CEO），高管人才亦有年輕化趨勢。

【航運業】「搶人才」為重中之中　香港如何發展為「高端航運服務中心」？

該企針對在2021年7月1日至 2022年6月30日期間任命的CEO群體，調查了來自香港、新加坡在內的全球25個市場大型上市公司中，共1,169位CEO人才的背景。研究顯示，有79%的受訪香港恆指企業CEO，為非本地人才，按年增加3%。當中的比例更是遠遠拋離新加坡的27%，以及全球整體數字的26%。

港CEO平均55.6歲　比全球整體年輕

此外，在受訪的香港恒指企業中，本港CEO平均年齡為55.6歲，比全球整體數字的56.5歲，以及亞太區的56.2歲低。當中有37%的港企CEO獲委任時，不足45歲。另今年獲委任的港企CEO中，有64%從未擔任CEO，34%更無任何「C-suite」職位經驗。這反映出高管人才不但有年輕化趨勢，更有利更多無高管經驗的本地及海外的年輕人才角逐CEO職位。

海德思哲香港辦事處負責人、行政總裁及董事局業務部負責人許震宇表示，港企願意讓不同國籍、文化背景和經驗的專才擔任高管職位，對有志攀登事業高峰的全球人才有著巨大的吸引力。加上，政府一直以來有多項政策，支援海外人才來港，相信非本地人才在香港發展機會甚多。

地產界缺少女性入行　難達致高管性別多元

然而，香港恆指企業CEO在性別多元的範疇中，仍然有待加強。報告指，受訪港企中，僅5%的CEO為女性，不但比全球整體的7%，和亞太區的10%低，更是亞太區中最低的地區。在香港地產企業中，受訪的CEO更全是男性。

海德思哲香港辦事處地產業務部諮詢顧問吳浩然解釋，部分界別的企業以男性為主，女性入行本來已不多，因而導致該些界別的女性CEO人才寥寥可數。另報告顯示，非本地人才（33%）和具備跨境工作經驗（8%）的CEO不多，反映他們傾向採取較保守的方式選任CEO。但有83%受訪地產企業的CEO由內部晉升，對本地人才已言，亦是一大機會。

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責任編輯：殷凱怡

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