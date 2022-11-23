【騰訊700】騰訊南非大股東 有意沽售獲分派美團股份

騰訊(00700)近日公布業績後再進行實物分派，以美團(03690)股份作為派息。騰訊單一最大股東－南非傳媒公司Naspers今日公布第三季業績時表示，在收到美團股份後，將視之為「持有作出售（Held for sale）」資產，騰訊全日收報282元上升1.6%，美團則收報138.4元跌1%。

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外電報道，明年3月分派完成後，Naspers分派所得股份將佔美團已發行股份約4.3％。若以Naspers最新9月初披露持有26.9億股或27.99％騰訊股份計，Naspers料可收到約2.69億股美團。以即市美團股價約140元計，股份價值相當於375億元。

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騰訊上周宣布，擬以實物分派約9.58億股美團Ｂ類股（1股1票），作為特別中期股息。按照分派基準，投資者每持有10股騰訊可獲發1股美團。派息後，騰訊對美團的持股比例將從約17％，大降至約1.5％。

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