湯文亮：地產商應否蝕本賣樓？

中原地產創辦人施永青，知道蝕本生意沒有人做，但為何他會撰文叫地產商蝕本賣樓，令到所有地產商不滿，認為他做地產代理生意，沒理由為了自己有生意而叫地產商蝕本賣樓。後來永青再撰文解釋，他雖然是做地產代理生意，但以個人身份看淡樓市，叫地產商蝕本賣樓亦是一番好意，今日不賣樓，明日可能蝕得更多。

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倘若地產商真的是蝕本賣樓，在通關之後，購買力湧至，樓價不跌反升，他又如何面對地產商？筆者覺得他不應撰文，無謂得罪伙記的衣食父母。千萬別以為自己出糧給伙記，拿出真金白銀出糧的是地產商。

無實力才會蝕本賣樓

是否賣樓甚至是蝕本賣樓，是有一條物質不變的定律，就是業主實力不足，欠債太多，不賣樓隨時會變成負資產者，就有機會蝕本賣樓，不過都只是機會，不少負資產者，只要按時供款，銀行都不會迫他們蝕本賣樓。

如果講實力，香港地產商肯認第二，沒人敢認第一，如果地產商蝕本賣樓，是否能夠賣到一個好成績是其次，但就會給一個負面訊息予所有業主，連地產商都看淡，樓市一定會大跌，不賣樓就笨，如果太多小業主有這個心態，樓市不大跌就出奇。嚴格來說，地產商蝕本賣樓是損人不利己，筆者相信地產商從不考慮蝕本賣樓，賺少一些或者會有可能，「老施」想多了。

如無風險無理由賣樓

在二手樓市場的情況也是一樣，現在劈價賣樓的業主大多數只得一個自住單位，由於按揭成數太高，如果樓市繼續下調，他們很容易會變負資產者，賣樓亦無可厚非，但持有超過一個單位的業主，按揭成數限定在四成以內，以這個借貸比率，銀行根本沒有風險。無風險當然不會迫業主賣樓，所以，大家在市場不時見到將唯一自住單位賣走的業主，很少見持有幾個單位的業主都要劈價賣樓，既然小業主都不用劈價，大地產商又有需要蝕本賣樓嗎？

節錄自第786期《iMoney Wealth》鑑古知今。

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