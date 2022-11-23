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【大行看法】摩根資管：六四股債組合未來10至15年預測年回報率升至7.2%　資產市場現十多年來最具吸引力機遇

股市 16:00 2022/11/23

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【大行看法】摩根資管：六四股債組合未來10至15年預測年回報率升至7.2%　資產市場現十多年來最具吸引力機遇

摩根資產管理發布《2023年長期資本市場假設》，指鑑於宏觀環境已有所改變，60/40股債組合在未來10至15年的預測年回報率，已從去年的4.3%躍升至今年的7.20%，基於現時資產估值偏低，加上孳息率較高，資產市場將出現十多年來別具吸引力的長線機遇。

摩根資管指，許多投資者難免關注通脹高企問題以及其他短期市場風險，但未來幾年通脹率可望從高位回落，而長線回報率的預測亦已顯著提高。

股債跌勢或許尚未結束

摩根資產管理多資產解決方案亞太區總監Leon Goldfeld表示，股市和債市於2022年同告急挫並陷入低谷，跌勢或許尚未結束。

摩根資產管理亞太首席市場策略師許長泰指，疫情陰霾下，加上供應鏈混亂和地緣政治局勢緊張，全球化進程因而受影響，但相信全球化不會就此消失，而是不斷演化，而在環球經濟發展格局頗為分散的情況下，通脹將回落至各國央行設定的目標水平，從而催生出世界各個地區及各種行業新的贏家和輸家。

相關文章：【美國經濟】摩根大通預期美息5厘見頂　2024年或轉向減息

相關文章：【美債高息】摩根資管教路：美債息仍未見頂　4.5厘是不錯入市位

編輯：陳韻妍

港股 經濟 基金 宏觀分析 大行報告 中國市場 全球化 許長泰 亞太 地緣政治

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