【iM會客室】港股市底轉強 撈弱勢股定追強勢股？

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20:05 (00883) 中國海洋石油

22:05 (09988) 阿里巴巴

24:00 (00700) 騰訊控股

25:25 (03690) 美團

29:22 (09618) 京東集團, (06618) 京東健康

31:32 (01211) 比亞迪股份

33:57 (09866) 蔚來

35:12 (00823) 領展房產基金

39:28 (01997) 九龍倉置業

41:13 (03339) 中國龍工

42:10 (00400) 硬蛋創新

43:10 (09888) 百度集團, (02121) 創新奇智, (06610) 飛天雲動

44:53 (00013) 和黃醫藥

46:42 (00883) 中國海洋石油

47:32 (00823) 領展房產基金, (00778) 置富產業信託

49:12 (02845) ＧＸ中國電車, (00175) 吉利汽車

51:38 (00700) 騰訊控股, (02013) 微盟集團

53:13 (09988) 阿里巴巴, (03033) 南方恆生科技

54:33 (03323) 中國建材



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