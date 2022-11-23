調查指大離職潮遠未結束 38%高薪一族擬明年轉職 停工或退休 香港CEO面對ESG政策壓力大增

疫情持續近三年，除了對人們的生活造成重大影響外，員工的工作心態也起了大變化。據保柏環球最近發布的「環球高淨值人士健康狀況指數」，探討高淨值人士未來12個月日常生活和工作時的健康狀況，以及將會遇到的挑戰。研究顯示，世界各地的高淨值人士及高級行政人員，特別在香港，正計劃於明年作出工作調動以改善Work-life Balance，包括轉職、減少工作時間、停工或退休。

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香港經濟正在經歷艱難時期，商界領袖承受了莫大壓力，66%的香港高淨值人士（行政總裁：96%）表示他們在過去12個月曾出現精神健康欠佳的徵狀。他們亦甚少關注相關問題或尋求支援，僅11%曾向醫生或心理健康專家尋求協助。

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他們最常見的問題包括情緒波動（11%）、決策困難（10%）、睡眠障礙（9%）和精神疲憊或倦怠（9%）。令人震驚的是，7%的高淨值人士曾出現自殘或傷害他人的念頭（行政總裁的情况更嚴峻：12%），遠高於去年保柏環球調查所得的4.5%1。他們的主要擔憂分別是：實現ESG目標（37%）、平衡工作和私人時間（27%）以及面對經濟不確定性或衰退（25%）。



面對越來越大的壓力及精神健康警號，香港高淨值人士正加入大辭職潮以投放更多時間陪伴家人或朋友（17%）及保持心理健康（13%），預計將有大量的人離職和調職。他們正在尋找新機會，38%的高淨值人士計劃於明年作出工作調動（行政總裁：37%），包括轉職、減少工作時間、成為顧問或自由工作者、停工或退休。環球高層大離職潮亦預計將於全球各區出現，13%的行政總裁正計劃撤離香港，或遷移至另一個國家或城市（10%）。

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保柏環球中東及亞洲區總經理 Dean Pollard表示：「高層管理人員掌握決策權和承擔員工責任的過程中正承受巨大的壓力。保柏環球研究結果反映企業必須在身心兩方面全方位支援高層管理人員，尋找一個有效協助他們維持工作與生活平衡的解決方案。」他補充：「若企業要留住最優秀的人才並帶領員工走出經濟不穩的困境，預防保健和精神健康支援是關鍵因素。作為優質的醫療保險專家，我們致力尋找全面守護客戶身心健康的方法，並幫助企業保護他們最大的資產 -- 人才。」

Work-life Balance一直都是備受關注的議題，幾乎所有（98%）的香港高淨值人士均表示有需要改善Work-life Balance。研究發現過去12個月，分別有89%的高淨值人士經常超時工作和未有領取全部假期津貼（89%），另更有23%每週工作時間大多超過60個小時，而高級行政人員的情況更顯惡劣（行政總裁：37%）。高淨值人士主要透過培養新愛好或學習新技能（18%）以改善Work-life Balance。他們亦會增加在家工作的次數（18%）、減少工作時間（15%）及採取更靈活的工作模式（12%）。

然而，Work-life Balance與混合工作模式產生矛盾，其中在高級行政人員，特別是行政總裁當中更為顯著。儘管近半數（44%）的行政總裁認同在家工作可提高生產力，但21%承認靈活或混合工作模式導致工時更長，僅5%在家工作時的實際工時為標準8小時。

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隨著ESG成為重點關注，香港行政總裁面對ESG政策的壓力大增，在實現ESG目標上遇到的壓力位列全球首位（香港行政總裁：37%；全球平均值：26%）。然而，在當前經濟及地緣政治環境下，在不影響運營或利潤的情況下實現ESG目標尤為困難。特別是企業的盈利能力因通脹而進一步受擠壓，導致17%的行政總裁減少在ESG方面的投資。



在嚴峻的心理健康挑戰下，三分之一（33%）的香港行政總裁計劃推行滿足員工個性化需求的福利計劃，並致力增加人力資源多元化（21%），亦有63%的行政總裁同意將更關注心理健康並將員工福祉列為優先事項。

近半數（46%）的行政總裁表示希望公司增加支援身心健康的預算，預計未來12個月將平均花費約1,790萬港元（190萬英鎊）。除公司政策外，行政總裁亦計劃尋求保險公司的協助，大多數（85%）行政總裁計劃明年為自己或家人購買額外的私人醫療保障。他們希望個人醫療保險計劃的資源更多投放在預防疾病、維持或改善整體健康的範疇上（27%），以及同時覆蓋自己及家人（21%）。

「保柏環球高淨值人士健康狀況指數2022」於2022年8月3日至9月7日進行，訪問了英國、美國、法國、阿聯酋、埃及、中國、香港和新加坡等八個國家和地區共2,439名高淨值人士。

研究由Censuswide通過線上方式進行。「高淨值人士」指年薪和可投資資產（不包括房產或在職退休金）超過100萬英鎊（約940萬港元）的人士。於2,439名受訪者中，2,399位為在職人士，其中1,831位為董事會級別的高管人士*，541位為行政總裁。香港共訪問403名高淨值人士，包括256名董事會成員和147名行政總裁。

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責任編輯：陳詠妍