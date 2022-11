【FTX爆煲】SBF向FTX員工發信致歉：抵押品價值急跌510億美元　惟零回應挪用客戶資金

陷入財困的加密貨幣交易所 FTX及關聯對沖基金 Alameda Research創始人Sam Bankman-Fried(SBF,外號:薯條哥)據報近日向FTX員工發信,直言「對所發生的事情深感抱歉」,但未有回應任何FTX挪用客戶及公司資金的指控。

SBF信中再度透露FTX的槓桿情況,表示今年春季加密貨幣市場下滑使FTX抵押品大削近半,由600億美元跌至300億美元,而負債則為20億美元。

其後行業出現信貸緊縮,FTX抵押品價值跌至250億美元,而負債則升至80億美元。11月初加密貨幣市場出現進一步拋售,FTX抵押品價值再急跌5成至170億美元,負債仍約80億美元,最終FTX再爆發擠提,導致抵押品總值降至申請破產前的90億美元。

“I did not realize the full extent of the margin position, nor did I realize the magnitude of the risk posed by a hyper-correlated crash.”

「我沒有意識到保證金倉位的全部狀況,也沒有意識到大型崩盤所帶來的風險。」