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【FTX爆煲】SBF向FTX員工發信致歉：抵押品價值急跌510億美元　惟零回應挪用客戶資金

Hot Talk 17:29 2022/11/23

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【FTX爆煲】SBF向FTX員工發信致歉：抵押品價值急跌510億美元　惟零回應挪用客戶資金

陷入財困的加密貨幣交易所 FTX及關聯對沖基金 Alameda Research創始人Sam Bankman-Fried（SBF，外號：薯條哥）據報近日向FTX員工發信，直言「對所發生的事情深感抱歉」，但未有回應任何FTX挪用客戶及公司資金的指控。

SBF信中再度透露FTX的槓桿情況，表示今年春季加密貨幣市場下滑使FTX抵押品大削近半，由600億美元跌至300億美元，而負債則為20億美元。

其後行業出現信貸緊縮，FTX抵押品價值跌至250億美元，而負債則升至80億美元。11月初加密貨幣市場出現進一步拋售，FTX抵押品價值再急跌5成至170億美元，負債仍約80億美元，最終FTX再爆發擠提，導致抵押品總值降至申請破產前的90億美元。

“I did not realize the full extent of the margin position， nor did I realize the magnitude of the risk posed by a hyper-correlated crash.” 

「我沒有意識到保證金倉位的全部狀況，也沒有意識到大型崩盤所帶來的風險。」

SBF：簽破產文件8分鐘後出現數十億美元的潛在資金 

SBF表示，自己在簽署破產申請文件後，得知FTX有機會獲得大額資助，金額達到數十億資金，SBF表示，這或有機會挽救FTX並向客戶返還「巨大價值」。

不過，SBF也「戴頭盔」稱：「但我不能向你保證會發生什麼事情，因為這不是我的選擇。」他稱，很高興FTX正取得一些積極進展，例如FTX.US旗下比特幣交易平台LedgerX撤回清算申請。

以下是SBF致員工的信件副本。

【FTX爆煲】SBF：「抵押品」暴跌至90億、破產後8分鐘現潛在資金

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編輯：伍鍵文

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