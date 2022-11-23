【領展 823】 領展溢價發可轉換債券 2027年到期集資33億 股價急挫逾5%

領展房產基金（00823）公布，計劃發行2027年到期，固定年息率4.5%的有擔保可轉換債券（CB），料集資33億元，轉換價為每基金單位61.92元，較昨日（22日）收市價有逾16%溢價，可悉數轉換為最多5,329.5萬個新基金單位，佔擴大後已發行基金單位數目約2.5%。股價今早（23日）平開後，跌幅不斷擴大，曾低見50元，最多跌近6%，最新報50.55元，仍跌4.9%，成交額6.3億元。

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香港上海滙豐銀行為是次債券發行的獨家全球協調人及獨家賬簿管理人。領展指，所得淨額將用於為現有付款責任再融資及用作一般企業用途，以及在加息環境增加固定利率債務比例。另外，領展已償還大部分上一次於2019年發行的40億元可轉換債券，未償還金額約7.9億元。

大行予領展房產基金投資評級及目標價﹕

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領展行政總裁王國龍表示，是次發行不但令集團可以較低融資成本補充資金，同時亦為營運需要及業務發展提供額外的財務資源和流動資金。

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記者：郭秀慧