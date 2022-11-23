【著數優惠】Market Place德福廣場店全新面貌亮相 貨品逾11,000件設茶狼手調飲品 提供酒類及美食折扣等4大開幕優惠

Market Place於九龍東的德福廣場分店，以全新形象登場。新店佔地超過10,000呎，精選超過11,000款新鮮食材及環球優質貨品，滿足區內家庭及上班族的需求；新店為區內家庭提供多款新鮮食材和熱食，更為上班族專設輕盈午餐如馬來西亞人氣No.1的沙律碗及「茶狼」手調飲品。開幕期間，新店亦特別推出一連串精彩限定優惠，回饋顧客多年來的支持，星級推介包括每天限量推出的法國鮮活麵包蟹148元隻及精選日本和牛半價 。

【青姐話】上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

服務九龍灣居民超過15年的德福Market Place重新開幕後，繼續為顧客帶來來自世界各地近1,300款的鮮活食材，入廚人士在Market Place就能購入一餐所需。特色蔬果方面有接近五毫大小的澳洲空運直送巨無霸藍桑子、清甜多汁的韓國空運秋雪士多啤梨、爽脆超甜的空運美國加洲黑糖波子無核提子、保留一半水份的日本和歌山半乾柿乾、不使用化學肥料、化學農藥或化學激素的3個零蔬菜、本地種植的珊瑚菇等。

德福Market Place除了有繁多的蔬果種類，還設有新鮮海鮮櫃位，提供多款來自世界各地的新鮮海鮮，包含每天限量供應的法國鮮活麵包蟹，生猛青斑，新鮮鮑魚等。海鮮櫃位更有已處理乾淨的多款方便餸包，讓要兼顧家庭的上班族一回家烹調便可進食，省時方便。新店不忘照顧愛食肉者的需求，以半價發售但馬屋精選日本和牛，還向顧客提供獨家發售的澳洲Chef Mama慢煮系列牛肉、羊肉及無激素添加雞肉。

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上班一族午餐時間有限，德福Market Place 為繁忙並追求健康的一群推出馬來西亞人氣No.1的沙律碗，首次進口香港的馬來西亞沙律碗每碗含特製沙律醬，配以不同配料，新鮮健康。

Market Place亦首次引入本地茶飲品牌茶狼，為一眾茶飲愛好者帶來極致的品茶體驗及迷人茶香。德福Market Place推出8款茶狼的特色茶飲，當中包括3款最受歡迎的茶飲：水果四季春、荔枝白露茉莉茶及珍珠烏龍奶茶。

URBAN麵包櫃位一直以其牛角包備受顧客歡迎，德福Market Place的專櫃除了麵包外，還推出滋味蛋糕系列，包括令人期待的柚子芝士蛋糕、士多啤梨芝士蛋糕和巴斯克焦香芝士蛋糕，芝士味濃郁，喜歡芝士的絶對要一嚐。

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開幕優惠

為慶祝德福店全新亮相，Market Place將於新張期間推出一系列限時優惠：

1. 美酒折扣優惠

由即日至12月1日，全線紅酒、白酒、汽酒或香檳，購買6支享85折優惠；買12支更享8折優惠。

MOET & CHANDON皇室香檳以優惠價340元發售，並可同時享有以上買6支或12支享85折或8折的優惠。如購買12支，折後即為272元 （原價369元）。

2. 清酒折扣優惠

由即日至12月1日，全線清酒8折。

3. 鮮活麵包蟹限量優惠

由即日至12月1日，法國鮮活麵包蟹（約500-600克）每隻148元，每天限量20隻。

4. 日本蘋果限時優惠

11月25至27日，青森縣王林蘋果19元/2個，長野縣甜信濃蘋果23元/2個。

Market Place德福廣場分店資料

店舖營業時間：上午7時至晚上10時半 地址：九龍九龍灣德福廣場一期平台P27號舖

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責任編輯：嚴浩文