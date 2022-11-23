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【大行報告】大和指第三季盈利能力改善強勁 調升中通快遞今年每股盈測

股樓投資 15:42 2022/11/23

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中通快遞（02057）日前公布截至今年9月底止首三季業績，大和指公司第三季盈利能力有強勁改善，其中總收入按年增長21%，產品均價上升10%，市場佔有率亦增加至22.1%。至於季度經調整盈利按年升63%至18.7億元人民幣，優於市場預期及大致符合該行預期。中通快遞周三（23日）截至下午3時30分報175.6元，升幅3.8%。

 

【青姐話】上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

 

該行將中通快遞股份目標價由280元上調至285元，維持「買入」評級，並調升集團今年每股盈利預測3%，反映毛利率較預期佳，但由於包裹量增長放慢及有效稅率提高，明年及2024年每股盈測調低4%。

 

【內房配股】 旭輝折讓逾12%先舊後新配股 淨籌6.23億元 復牌後股價急瀉逾15%【見下頁

    點擊圖片放大
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中通快遞首三季業績期內營業額255.06億元人民幣(下同)，按年升20.4%。純利為46.46億元，按年升55.3%；每股盈利5.74元。單計第三季，公司錄得營業額89.45億元，按年升21%。純利19.35億元，按年升65.9%；每股盈利2.39元。調整後淨利潤18.73億元，按年增長63.1%。

 

【溫股知新】若有智慧 不如趁勢

 

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撰文：鄭昊彤

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港股 中通快遞—SW（02057） 大行報告

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