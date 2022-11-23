【大行報告】大和指第三季盈利能力改善強勁 調升中通快遞今年每股盈測

中通快遞（02057）日前公布截至今年9月底止首三季業績，大和指公司第三季盈利能力有強勁改善，其中總收入按年增長21%，產品均價上升10%，市場佔有率亦增加至22.1%。至於季度經調整盈利按年升63%至18.7億元人民幣，優於市場預期及大致符合該行預期。中通快遞周三（23日）截至下午3時30分報175.6元，升幅3.8%。

【青姐話】上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

該行將中通快遞股份目標價由280元上調至285元，維持「買入」評級，並調升集團今年每股盈利預測3%，反映毛利率較預期佳，但由於包裹量增長放慢及有效稅率提高，明年及2024年每股盈測調低4%。

【內房配股】 旭輝折讓逾12%先舊後新配股 淨籌6.23億元 復牌後股價急瀉逾15%【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

中通快遞首三季業績期內營業額255.06億元人民幣(下同)，按年升20.4%。純利為46.46億元，按年升55.3%；每股盈利5.74元。單計第三季，公司錄得營業額89.45億元，按年升21%。純利19.35億元，按年升65.9%；每股盈利2.39元。調整後淨利潤18.73億元，按年增長63.1%。

【溫股知新】若有智慧 不如趁勢

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：鄭昊彤