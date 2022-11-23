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【HSBC滙豐】美銀：滙豐股息料可回到疫情前水平　調升目標價、籲買入

股市 15:29 2022/11/23

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【HSBC滙豐】美銀：滙豐股息料可回到疫情前水平　調升目標價、籲買入

美銀以「重歸於好（Back for good）」為題，上調HSBC滙豐 （00005） 2023年每股盈利預測2美仙，至1.02美元，並將2023年股息由0.48美元，調高至0.51美元，主要受英鎊回升及央行加息帶動。美銀預期，滙豐股息料可回到疫情前水平，但派息比率會持續維持於50%的歷史低位，2024年有形股票回報率將達14%，可支持貸款業務繼續增長。

「香港自設立國安法後，再不是滙豐的增長引擎，而英國在脫歐後也不再是快速增長市場，中國的長期增長速度也放慢，故預期滙豐估值將向從12個月歷史平均值12倍，下調至5.8倍。」

滙豐約四分三收入來自其特許經營業務

該行認為，滙豐不再是一家業務複雜的公司，約四分三收入來自其特許經營業務，即亞洲及英國的零售及商業銀行業務，以及貿易融資，而這家以存款推動的銀行，將會通過利率正常化，回歸結構性的高盈利模式，並跟隨貿易及名義GDP一同增長。

美銀預期，滙豐2023年預測股息率約9厘，2023年後收入增長約6%，而淨利息收入擴張將是估值重新評估的關鍵，因此調高其目標價3.4%至65.89元，評級「買入」。

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編輯：陳韻妍

港股 個股分析 大行報告 派息 買入 目標價 每股盈利 派息比率 脫歐 加息

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