【快手1024】瑞信：毛利率勝預期 快手績後一度升7.5%

快手（01024）日前發布截至9月底止首三季業績，其中虧損大幅收窄，帶動周三（23日）股價升，截至下午3時報54元，升幅近7.5%。瑞信表示，快手第三季收入按年增13%，符合該行預期，主要是電商業務抵銷了外部廣告收入疲軟。基於毛利率勝於預期，經調整後淨虧損收窄至6.72億元人民幣。該行指內地業務仍有利可圖，營運利潤達3.75億元人民幣。

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該行預計公司第四季收入升10%，符合市場預期，料經調整後淨虧損收窄至約3.2億元人民幣，又估計明年次季經調整後盈利呈正面增長，主要因毛利率上升。該行將公司2022至24年盈利預測上調7%至8%，並將目標價由80元相應上調至88元，維持「跑贏大市」評級。

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快手今年首三季業績期內錄得虧損121.44億元人民幣(下同)，對比上年同期蝕718.72億元；每股虧損2.86元；非國際財務報告準則下經調整虧損淨額為57.06億元，對比2021年同期錄虧損152.83億元。

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撰文：鄭昊彤