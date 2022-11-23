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【快手1024】瑞信：毛利率勝預期 快手績後一度升7.5%

股樓投資 15:21 2022/11/23

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快手（01024）日前發布截至9月底止首三季業績，其中虧損大幅收窄，帶動周三（23日）股價升，截至下午3時報54元，升幅近7.5%。瑞信表示，快手第三季收入按年增13%，符合該行預期，主要是電商業務抵銷了外部廣告收入疲軟。基於毛利率勝於預期，經調整後淨虧損收窄至6.72億元人民幣。該行指內地業務仍有利可圖，營運利潤達3.75億元人民幣。

 

【青姐話】上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

該行預計公司第四季收入升10%，符合市場預期，料經調整後淨虧損收窄至約3.2億元人民幣，又估計明年次季經調整後盈利呈正面增長，主要因毛利率上升。該行將公司2022至24年盈利預測上調7%至8%，並將目標價由80元相應上調至88元，維持「跑贏大市」評級。

 

【延伸閱讀】大行點睇：遭標普下調信貸評級 展望「負面」 碧桂園流動性續惡化，請按【見下頁

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快手今年首三季業績期內錄得虧損121.44億元人民幣(下同)，對比上年同期蝕718.72億元；每股虧損2.86元；非國際財務報告準則下經調整虧損淨額為57.06億元，對比2021年同期錄虧損152.83億元。

 

【溫股知新】時間換空間 股票教你揀

 

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撰文：鄭昊彤

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港股 大行報告 快手—W（01024）

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