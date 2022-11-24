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【特色市集】K11 ATELIER King’s Road首設三個月特色市集　每兩周轉換攤檔（多圖）

商業 11:00 2022/11/24

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K11 ATELIER King’s Road舉行為期三個月的特色市集「The Little Big Lane」。（K11 ATELIER King’s Road提供圖片）

K11 ATELIER King’s Road繼早前引入韓國大型沉浸式數碼藝術展覽ARTE M HONG KONG創新藝術展覽及活動外，更會由今日起舉行為期三個月的特色市集「The Little Big Lane」。

【健康產業】近4成香港及大灣區企業有意在港投資　醫藥協會促與内地制度互通

「The Little Big Lane」市集由11月24日至明年2月5日 （每逢星期四至日），將在辦公大樓地下大堂及K11 HACC擺放合共9個攤檔，每兩個星期轉換不同攤檔，提供不同產品及美食選擇。每逢周日推出收集印章小遊戲，可獲精美禮品一份。除此之外，在聖誕前夕，市集更會派發聖誕糖果，還有生鬼小丑派發百變氣球、聖誕工作坊等。

設多款飲食選擇

開幕首輪的美食車當中，有深受年輕人喜愛的台灣奶茶品牌「ShareTea」，售賣不同款式的茶飲，如奶茶、果茶、燒仙草等冷熱飲選擇，再搭配各式配料，可以滿足各個口味需求。另亦有成立於1999年歷史悠久的希臘咖啡品牌「Coffee Island」，曾前後4年獲得在歐洲咖啡領域最負盛名的「Allegra 歐洲咖啡獎」中榮獲南歐最佳咖啡連鎖店獎。

    點擊圖片放大
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至於食物方面，則有 主打酥軟曲奇的「WA! COOKIES HK」、特色貝果品牌「Monsoon」等。另亦有天然健康好物，如天然無添加的手工醬品牌「Nicole’s Kitchen」帶來健康果醬和果茶系列，更有香港製造天然益生菌發酵食品品牌「Alive Food」，帶來有機酵母發酵的有機麵包和各式健康佐醬，及香港製造的原創手工蜂蜜品牌「Ubuntu Honey」，在香港擁有自己的養蜂場，採用無需噴藥的古老養蜂方法。

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責任編輯：葉泳珊

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