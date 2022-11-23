【環保節能】滙豐: 探「塑」潔淨水域計劃 推出多項環保活動

匯豐於2020年11月推出探「塑」潔淨水域計劃，並於本港水域收集超過14萬個膠樽、6.4萬個鋁罐及81噸漂浮垃圾。該行與本港非牟利組織潔淨水域行動推出計劃，並設計零碳排放的太陽能船隻，在香港海域收集塑膠垃圾。該計劃爲本地學校提供課程教材，並舉辦教學工作坊，其中包括於荃灣的Fabrica X零售體驗店舉辦的回收工作坊，讓參加者親手將塑膠垃圾轉化為日常家居用品，吸引逾1,000名市民參加。

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為慶祝計劃兩週年，市民可以到香港滙豐總行大廈大堂舉行公眾攝影展，展覽由11月17日起，為期兩星期，至本月30日。參與者可透過攝影師Mihaela Tudor、潔淨水域行動共同創辦人Ellen Ogren以及滙豐團隊的鏡頭，欣賞滙豐 探「塑」潔淨水域計劃的船隊，並了解船隊每日的航行歷程。

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記者：陳玉蓮