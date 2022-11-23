  • 24°C
香港時間 : 20221123日 (週三) 16:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【環保節能】滙豐: 探「塑」潔淨水域計劃 推出多項環保活動

理財智慧 15:07 2022/11/23

分享：

分享：

匯豐於2020年11月推出探「塑」潔淨水域計劃，並於本港水域收集超過14萬個膠樽、6.4萬個鋁罐及81噸漂浮垃圾。該行與本港非牟利組織潔淨水域行動推出計劃，並設計零碳排放的太陽能船隻，在香港海域收集塑膠垃圾。該計劃爲本地學校提供課程教材，並舉辦教學工作坊，其中包括於荃灣的Fabrica X零售體驗店舉辦的回收工作坊，讓參加者親手將塑膠垃圾轉化為日常家居用品，吸引逾1,000名市民參加。 

    點擊圖片放大
    +3
    +2

為慶祝計劃兩週年，市民可以到香港滙豐總行大廈大堂舉行公眾攝影展，展覽由11月17日起，為期兩星期，至本月30日。參與者可透過攝影師Mihaela Tudor、潔淨水域行動共同創辦人Ellen Ogren以及滙豐團隊的鏡頭，欣賞滙豐 探「塑」潔淨水域計劃的船隊，並了解船隊每日的航行歷程。 

中環街市親「動」融入世界盃World Cup for All

    點擊圖片放大
    +15
    +14

同場加映：【青姐話】上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https：//bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月【 http：//imoney.hket.com/article/3399982

記者：陳玉蓮

開啟hket App，閱讀全文
家居 香港 滙豐控股（00005） AR 工作坊 鏡頭 港滙 攝影師 荃灣 設計

上一篇文章

【巴士加價】各大專營巴士公司加價一至兩成 政府：會按照既定程序審批有關申請

下一篇文章

【券商點睇】歷史上央企在熊市有韌性 業績確定性助獲得溢價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股焦點】全球首富馬斯克身家大縮水 年至今財富減值或超1000億美元
【美股焦點】全球首富馬斯克身家大縮水 年至今財富減值或超1000億美元
【騰訊700】一文看盡騰訊阿里績後 大行最新評級和目標價
【騰訊700】一文看盡騰訊阿里績後 大行最新評級和目標價
【消費情報】惠康推出大富翁X飛天豬聖誕精品　消費滿$100即可加錢換購
【消費情報】惠康推出大富翁X飛天豬聖誕精品　消費滿$100即可加錢換購
【消費優惠】一田購物優惠日11.23開鑼 減價優惠持續至12月6日 部份貨品將以一折發售
【消費優惠】一田購物優惠日11.23開鑼 減價優惠持續至12月6日 部份貨品將以一折發售
【阿里巴巴9988】內地監管當局 傳向螞蟻罰款逾10億美元
【阿里巴巴9988】內地監管當局 傳向螞蟻罰款逾10億美元
將軍澳跨灣大橋即將通車　將軍澳廣場錄蝕讓買賣　跌破業主5年前購入價
將軍澳跨灣大橋即將通車　將軍澳廣場錄蝕讓買賣　跌破業主5年前購入價
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款