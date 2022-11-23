  • 23°C
香港時間 : 20221123日 (週三) 16:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜體育用品】中國動向虧損收窄一半至3.86億元　午後股價飆升14%

股市 15:51 2022/11/23

分享：

分享：

【業績｜ 體育用品】中國動向中期虧損3.86億元、午後股價飆升12.5%

内地運動服裝公司中國動向 （03818） 公布，截至今年九月底止中期虧損收窄至3.86億元（人民幣，下同），去年同期虧損7.48億元；每股基本虧損6.59分。

股價午後隨即飆升，報0.32元，升幅達14%，成交額500萬元。

期內，中國動向收入7.76億元，按年跌8.87%；毛利4.84億元，跌12.25%；經營虧損為3.92億元，去年同期7.7億元。

中國動向管理層表示，國內疫情出現多點零星散發情況， 對集團部分地區的線下營運造成一定影響。管理層稱，公司整體營運開始逐步恢復，加上内地體育總局發放體育消費券等措施，預料將帶動體育服裝零售市場快速發展。

至於未來，集團對中國經濟及運動服裝行業的前景持樂觀的態度，同時相信體育市場具發展潛力，加上在内地政府政策支持全民健身下，將帶動與體育相關的 行業快速發展。

相關文章：

國家體育總局等部門公布發展規劃 2025年戶外運動產業總規模超過3萬億元人幣

【體育用品股】 Adidas再度降全年業績指引 上季僅大中華地區銷售下跌 拖累體育用品股受壓

編輯：伍鍵文

港股 運動 中國動向（03818）

上一篇文章

【大行看法】摩根資管：六四股債組合未來10至15年預測年回報率升至7.2%　資產市場現十多年來最具吸引力機遇

下一篇文章

【HSBC滙豐】美銀：滙豐股息料可回到疫情前水平　調升目標價、籲買入
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【世界盃賽果】法國反勝澳洲4比1　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】法國反勝澳洲4比1　一文看清世界盃賽果
【港股市況】阿里巴巴升逾3%、美團續跌1%　「中字股」續見炒作　恒指反覆升99點（不斷更新）
【港股市況】阿里巴巴升逾3%、美團續跌1%　「中字股」續見炒作　恒指反覆升99點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升60點　阿里美股高港2%　滙豐越45關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升60點　阿里美股高港2%　滙豐越45關（不斷更新）
【美股期貨】多項數據公布前　道指期貨偏軟微跌1點、納指期貨跌0.2%（不斷更新）
【美股期貨】多項數據公布前　道指期貨偏軟微跌1點、納指期貨跌0.2%（不斷更新）
【螞蟻集團】路透：螞蟻集團料被罰款逾10億美元、整改進入尾聲　阿里巴巴曾升2%
【螞蟻集團】路透：螞蟻集團料被罰款逾10億美元、整改進入尾聲　阿里巴巴曾升2%
【加電費】2023年電費檢討：中電加電費6.4%、港燈加5.5%
【加電費】2023年電費檢討：中電加電費6.4%、港燈加5.5%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款