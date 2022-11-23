【業績｜體育用品】中國動向虧損收窄一半至3.86億元　午後股價飆升14%

▲ 【業績｜ 體育用品】中國動向中期虧損3.86億元、午後股價飆升12.5%

内地運動服裝公司中國動向 （03818） 公布，截至今年九月底止中期虧損收窄至3.86億元（人民幣，下同），去年同期虧損7.48億元；每股基本虧損6.59分。

股價午後隨即飆升，報0.32元，升幅達14%，成交額500萬元。

期內，中國動向收入7.76億元，按年跌8.87%；毛利4.84億元，跌12.25%；經營虧損為3.92億元，去年同期7.7億元。

中國動向管理層表示，國內疫情出現多點零星散發情況， 對集團部分地區的線下營運造成一定影響。管理層稱，公司整體營運開始逐步恢復，加上内地體育總局發放體育消費券等措施，預料將帶動體育服裝零售市場快速發展。

至於未來，集團對中國經濟及運動服裝行業的前景持樂觀的態度，同時相信體育市場具發展潛力，加上在内地政府政策支持全民健身下，將帶動與體育相關的 行業快速發展。

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編輯：伍鍵文