【匯款服務】ZA Bank夥Wise推國際匯款服務 每日最高匯款上限30萬元

ZA Bank及Wise宣布合作推出國際匯款服務。用戶可匯出港幣到14種貨幣的銀行戶口，幣種包括澳元、美金、英鎊、加元及新加坡元等。服務採用市場匯率中間價，無任何提價，ZA Bank App 亦會通知用戶轉賬的進度，以便用戶追蹤款項。

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Za Bank零售銀行總監陳正洋表示，新推出的國際匯款服務對象包括需要海外投資、升學、海外居住等人士，匯款人只需支付一項由Wise手續費及便利費組成的基本交易費用即可，其中便利費為每次支付的0.25%，而每日最高匯款上限則為30萬元。

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ZA Bank 替任行政總裁兼零售銀行聯席主管吳忠豪認為ZA Bank和Wise的強強聯合將為本港用戶帶來無與倫比的便利，他期待在『Banking 2.0』時代推出更多元化的產品及服務。他亦透露ZA Bank在未來下一階段將新增更多業務以讓用戶使用其銀行服務，便可處理各項理財服務。

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記者：鄭日棱