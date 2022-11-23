  • 24°C
香港時間 : 20221123日 (週三) 16:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【匯款服務】ZA Bank夥Wise推國際匯款服務 每日最高匯款上限30萬元

理財智慧 15:38 2022/11/23

分享：

分享：

ZA Bank及Wise宣布合作推出國際匯款服務。用戶可匯出港幣到14種貨幣的銀行戶口，幣種包括澳元、美金、英鎊、加元及新加坡元等。服務採用市場匯率中間價，無任何提價，ZA Bank App 亦會通知用戶轉賬的進度，以便用戶追蹤款項。

【著數優惠】美麗華酒店推快閃優惠 雙人筍價37折入住連雙人早餐 每位只需$403【下一頁

 

【青姐話】上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

Za Bank零售銀行總監陳正洋表示，新推出的國際匯款服務對象包括需要海外投資、升學、海外居住等人士，匯款人只需支付一項由Wise手續費及便利費組成的基本交易費用即可，其中便利費為每次支付的0.25%，而每日最高匯款上限則為30萬元。

【溫股知新】時間換空間 股票教你揀

ZA Bank 替任行政總裁兼零售銀行聯席主管吳忠豪認為ZA Bank和Wise的強強聯合將為本港用戶帶來無與倫比的便利，他期待在『Banking 2.0』時代推出更多元化的產品及服務。他亦透露ZA Bank在未來下一階段將新增更多業務以讓用戶使用其銀行服務，便可處理各項理財服務。

【筍工推介】東瀛遊招聘2名拉麵試食員 未來一年可免費飛日本3次 並全包三日兩夜機票酒店【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月【 http://imoney.hket.com/article/3399982

記者：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
經濟 眾安銀行 服務 銀行

上一篇文章

【大行報告】大和指第三季盈利能力改善強勁 調升中通快遞今年每股盈測

下一篇文章

【冬日好去處】K11 ATELIER King's Road首辦特色市集 設9大市集檔攤、美食車及聖誕打卡位 台灣奶茶品牌及歐洲得獎咖啡店人氣登場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股焦點】全球首富馬斯克身家大縮水 年至今財富減值或超1000億美元
【美股焦點】全球首富馬斯克身家大縮水 年至今財富減值或超1000億美元
【騰訊700】一文看盡騰訊阿里績後 大行最新評級和目標價
【騰訊700】一文看盡騰訊阿里績後 大行最新評級和目標價
【消費情報】惠康推出大富翁X飛天豬聖誕精品　消費滿$100即可加錢換購
【消費情報】惠康推出大富翁X飛天豬聖誕精品　消費滿$100即可加錢換購
【消費優惠】一田購物優惠日11.23開鑼 減價優惠持續至12月6日 部份貨品將以一折發售
【消費優惠】一田購物優惠日11.23開鑼 減價優惠持續至12月6日 部份貨品將以一折發售
【阿里巴巴9988】內地監管當局 傳向螞蟻罰款逾10億美元
【阿里巴巴9988】內地監管當局 傳向螞蟻罰款逾10億美元
將軍澳跨灣大橋即將通車　將軍澳廣場錄蝕讓買賣　跌破業主5年前購入價
將軍澳跨灣大橋即將通車　將軍澳廣場錄蝕讓買賣　跌破業主5年前購入價
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款