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【巴士加價】各大專營巴士公司加價一至兩成 政府：會按照既定程序審批有關申請

理財智慧 15:11 2022/11/23

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運輸及物流局表示，隨著燃料和工資成本等各大營運成本上升，以及早前疫情對乘客量的影響，各專營巴士公司於今年上半年開始陸續提交加價申請，加價幅度大約一至兩成。

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【溫股知新】時間換空間 股票教你揀

局方發言人表示，將和運輸署按照既定程序審批有關申請，過程中會適時諮詢立法會交通事務委員會和交通諮詢委員會，再提交行政會議考慮。對於加價申請，城巴新巴均表示，多項物價指數上升令營運成本受壓，單計燃油價格在年內大幅增加約10%；經歷3年凍薪後，公司亦為員工加薪4.5%，以協助員工應付通脹，以及在疫情下持續貢獻及卓越的服務水平，因此有必要加價。

【青姐話】上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

至於九巴方面則表示，由於疫情持續的影響，旗下巴士載客量有下跌趨勢，當中又以機場服務為主的龍運最嚴峻，錄得非常顯著的跌幅，而在油價持續高企，人力資源成本上漲的情況下，公司正面對相當艱難的營運環境。據了解，九巴及龍運分別於今年中及年初向政府申請調整票價，目前正等候政府回覆。

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記者：鄭日棱

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