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【虛擬銀行】ZA Bank 推國際匯款服務　超過8成轉帳在24小時內完成

股市 14:48 2022/11/23

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【虛擬銀行】ZA Bank 推國際匯款服務　超過8成轉帳在24小時內完成

眾安在線 （06060） 投資的虛擬銀行ZA Bank夥跨境交易科技公司Wise（英：WISE）推出國際匯款服務，用戶可從該行戶口匯款至Wise合作的海外銀行，包括澳元、美元、英鎊、加幣和新加坡幣等。ZA Bank表示，匯款匯率會按第三方的市場匯率中間價計算，每日上限為30萬港元。

ZA Bank零售銀行總監陳正洋表示，新匯款服務希望吸引暫居香港的外國人、在海外投資或升學的用戶和其家人。陳正洋更在發布會上即時匯款至新加坡的朋友，對方則在10分鐘內收款成功。

Wise：國際匯款服務昂貴、新匯款服務有助減低成本

Wise Platform 區域主管Vinay Palathinkal 指，國際匯款服務仍然非常繁瑣、緩慢和昂貴，Wise目前致力向使用者提供公平、透明的銀行服務。至於匯率方面，Palathinkal 表示目前Wise使用由第三方市場中間價（路透社、XE和Google）提供，即買入及賣出的中間點。

Vinay 指出，52%經Wise的全球匯款可以在20秒内完成，而超過80%的轉賬可少於24小時内完成。至於費用方面，Wise 表示，經Wise匯款的平均轉賬費為0.64%，少於市面的6.01%。

吳忠豪：新匯款服務令銀行業務多元化

ZA Bank替任行政總裁兼零售銀行聯席主管吳忠豪表示，ZA Bank的客戶存款高達82億元，淨利息收入按年提升157%。吳忠豪稱，推出新服務並擴大業務範圍後，預期會帶來額外收入，他表示，下一階段將新增更多銀行的服務，推出更多元化的理財服務。

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