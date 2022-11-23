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【烏克蘭戰爭】烏電力供應不樂觀 冬季面臨重大挑戰

環球社會熱點 15:10 2022/11/23

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俄羅斯近日連續針對烏克蘭能源基建襲擊，隨著冬季即將來臨，當地出現能源危機，民眾或需面對供暖短缺的問題。據悉，烏克蘭多地已開始能源配給，有能源公司警告，或將出現長時間斷電的情況，當地缺電最少或維持至3月底。

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目前在烏克蘭，食水、食品及醫療用品等必需品都已經變得稀缺。受俄羅斯不斷襲擊烏克蘭基礎能源供應設施影響，烏克蘭約有1,000萬人生活於斷電狀態。當地冬季日照時間將會縮短，氣溫亦會降至攝氏零下20度，當地官員亦警告，將出現普遍的能源供暖短缺。

烏克蘭多地已採取能源配給制度，並會定期停電。烏克蘭電力供應商Yasno行政總裁Serhiy Kovalenko周一（21日）在Facebook上表示，希望所有民眾明白缺電可能延續至明年3月底。

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Serhiy Kovalenko亦指，情況發展將完全取決於俄羅斯的進攻。即使是最好情況，如俄羅斯未作進一步攻擊，仍會出現短暫停電，但工人能夠令電網恢復正常運作。最壞情況下電網嚴重受損，屆時或許緊急停電，民眾需長期生活在黑暗中。他呼籲呼民眾為情況作好準備，儲存保暖衣物及毛毯。

世界衛生組織（WHO）亦對烏克蘭生活條件不斷惡化感到憂慮，機構預測冬季或有多達300萬人離境。世衛歐洲區域主任克魯格（Hans Kluge）周一警告，烏克蘭數百萬人正面臨生命威脅，今年冬天將關乎生存，並透露當地數百間醫院及醫療機構已不再全面運作。

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責任編輯：李俊儀

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