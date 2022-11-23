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約翰遜踢爆 德法意三國不想理烏克蘭遭俄入侵

環球政治 14:23 2022/11/23

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約翰遜任職英國首相期間大力支持烏克蘭對抗俄羅斯，更親訪基輔與烏克蘭總統澤連斯基會晤。約翰遜周二（22日）接受美媒訪問，就踢爆一開始德國、法國和意大利並想介入烏克蘭遭俄羅斯入侵一事，更指德國考慮經濟原因，曾認為任由烏克蘭倒台讓戰爭盡快結束會更好。

波蘭總統聽「馬克龍」惡作劇電話 自爆不想與俄開戰 【下一頁】

約翰遜（Boris Johnson）接受美國有綫新聞網絡（CNN）訪問，指俄烏戰爭2月24日正式開戰前，一些國家對俄烏的緊張局勢看法與現時大相徑庭，更特別點名提到3個主要歐盟國家的看法。

他指出德國在某個階段認為，俄烏戰爭一旦要發生將會成為一場災難，因此如果烏克蘭迅速倒台及戰爭能迅速結束會更好。

約翰遜認為上述為災難性看法，但他也能理解德國是出於合理經濟考量才有這種看法。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在俄烏戰爭發生的數周前訪問克里姆林宮，並呼籲外界不應羞辱俄羅斯以保留外交渠道，為此屢遭批評。

約翰遜則形容法國人直至最後一刻都在否認俄羅斯入侵烏克蘭。

報道俄羅斯飛彈襲擊波蘭 美聯社記者已離職 【下一頁】

他也提到德拉吉（Mario Draghi）領導的意大利政府，起初表態稱由於意大利嚴重依賴俄羅斯能源，因此無法支持歐盟所採取的立場。

不過約翰遜最後也嘗試打圓場，指歐洲各國在俄羅斯發動戰爭後已迅速改變態度，更關鍵的是大家都看到根本無法與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）談判，故此一致團結抗俄。約翰遜更形容歐盟在抗俄這方面做得很出色。

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責任編輯：鄭錦玲

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