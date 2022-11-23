阿凡達續集製作費太驚人 票房要史上前5先打和

美國知名導演占士金馬倫的經典電影《阿凡達》即將上映續集《阿凡達：水之道》，讓全球影迷十分期待。然而，《阿凡達：水之道》據傳單是製作費用已超過2.5億美元，估計續集票房需要達到史上前5以上，才可能不虧損。

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占士金馬倫（James Cameron）執導的《阿凡達：水之道》（Avatar: The Way of Water）據悉製作成本已多達2.5億美元（約19.5億港元），他一直未肯披露實際花費，只肯透露是「天文數字」。

外媒《Variety》報稱，占士金馬倫曾向製片方迪士尼及20世紀影業（20th Century Studios）表明，《阿凡達：水之道》可能電影業有史以來最差劣的商業個案。他預計續集票房需要衝上史上前3或4，才可能收回製作費。

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根據現時票房紀錄，第4及第5位電影的票房一律超過約20億美元（約156億港元），即《阿凡達：水之道》如需收支平衡，票房亦需突破20億美元。

不過，前5中足有兩套占士金馬倫作品，2009年上映的《阿凡達》（Avatar）以約29億美元（約227億港元）位列榜首，1997年的經典愛情片《鐵達尼號》（Titanic）以約21.8億美元（約171億港元）排名第3。

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責任編輯：吳漢培

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