阿凡達續集製作費太驚人 票房要史上前5先打和

美國知名導演占士金馬倫的經典電影《阿凡達》即將上映續集《阿凡達:水之道》,讓全球影迷十分期待。然而,《阿凡達:水之道》據傳單是製作費用已超過2.5億美元,估計續集票房需要達到史上前5以上,才可能不虧損。

「雷神」宣布暫別影壇 紀錄片揭患阿茲海默症風險高 【下一頁】

占士金馬倫(James Cameron)執導的《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)據悉製作成本已多達2.5億美元(約19.5億港元),他一直未肯披露實際花費,只肯透露是「天文數字」。

外媒《Variety》報稱,占士金馬倫曾向製片方迪士尼及20世紀影業(20th Century Studios)表明,《阿凡達:水之道》可能電影業有史以來最差劣的商業個案。他預計續集票房需要衝上史上前3或4,才可能收回製作費。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

「女神收割機」傳截胡畢彼特 熱戀90後英國性感名模 【下一頁】

根據現時票房紀錄,第4及第5位電影的票房一律超過約20億美元(約156億港元),即《阿凡達:水之道》如需收支平衡,票房亦需突破20億美元。

不過,前5中足有兩套占士金馬倫作品,2009年上映的《阿凡達》(Avatar)以約29億美元(約227億港元)位列榜首,1997年的經典愛情片《鐵達尼號》(Titanic)以約21.8億美元(約171億港元)排名第3。

追蹤國際熱話,立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯:吳漢培

https://dynamic.hket.com/article/71f3