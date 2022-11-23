波蘭總統聽「馬克龍」惡作劇電話 自爆不想與俄開戰

波蘭總統杜達周二（22日）接聽一個冒充法國總統馬克龍的惡作劇電話，並向冒充者自爆自己非常小心翼翼，不希望與俄羅斯開戰。據悉，冒充馬克龍者為俄羅斯搞笑二人組，他們在網上曝光通話錄音。

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俄羅斯搞笑二人組Vovan與Lexus靠打惡作劇電話整蠱名人出位，他們今次的惡作劇對象為杜達（Andrzej Duda），更將長達7分半鐘的對話錄音發布到網上。

通話錄音顯示，Vovan與Lexus嘗試模仿馬克龍（Emmanuel Macron）的法國口音，以英語和杜達交談。

杜達在通話期間表示：

馬克龍，你信我。我唔想同俄羅斯開戰，同埋我真係非常小心翼翼。 （Emmanuel, believe me, I am extra careful. I don't want to have war with Russia and believe me, I am extra careful, extra careful.）

杜達的總統辦公室周二表示，波蘭與烏克蘭邊境的一條村莊遭導彈擊中後，杜達當晚收到多國領袖來電，包括那個自稱為法國總統馬克龍的惡作劇電話。

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據悉，杜達在對話期間意識到對方並非馬克龍並可能是惡作劇，因此結束通話。

Vovan與Lexus在2020年也曾假扮聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），致電杜達提出有關對方辦公室的保安及過濾來電問題。

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責任編輯：鄭錦玲