波蘭總統聽「馬克龍」惡作劇電話 自爆不想與俄開戰

波蘭總統杜達周二(22日)接聽一個冒充法國總統馬克龍的惡作劇電話,並向冒充者自爆自己非常小心翼翼,不希望與俄羅斯開戰。據悉,冒充馬克龍者為俄羅斯搞笑二人組,他們在網上曝光通話錄音。

俄羅斯搞笑二人組Vovan與Lexus靠打惡作劇電話整蠱名人出位,他們今次的惡作劇對象為杜達(Andrzej Duda),更將長達7分半鐘的對話錄音發布到網上。

通話錄音顯示,Vovan與Lexus嘗試模仿馬克龍(Emmanuel Macron)的法國口音,以英語和杜達交談。

杜達在通話期間表示:

馬克龍,你信我。我唔想同俄羅斯開戰,同埋我真係非常小心翼翼。

(Emmanuel, believe me, I am extra careful. I don't want to have war with Russia and believe me, I am extra careful, extra careful.)