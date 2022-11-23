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報道俄羅斯飛彈襲擊波蘭 美聯社記者已離職

環球社會熱點 13:18 2022/11/23

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美聯社早前報道，北約成員國波蘭遭到兩枚俄羅斯飛彈襲擊，造成2人死亡，但其後北約等官員指是烏克蘭防空導彈誤中。據報撰寫相關文章美聯社記者已經離職，美聯社指，必須採取行動保護新聞報道完整性，強調並非輕率決定。

澤連斯基否認烏導彈誤中波蘭 要求參與調查 【下一頁】

美聯社記者拉普塔（James LaPorta）早前引述美國情報消息官員報道，俄羅斯導彈襲擊波蘭，並導致兩人死亡。他更在文章中指，事件或導致戰爭升級。惟北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）及波蘭官員表示，爆炸由一枚烏克蘭防空導彈誤中導致，導彈原定抵禦俄羅斯襲擊，但偏離軌道。

美聯社翌日亦修改相關文章，指相關消息由一名不願透露姓名的美國高級情報官員提供，並指相關導彈雖由俄羅斯製造，但很可能是烏克蘭為防禦而發射。

北約料烏防空導彈誤中波蘭 斥俄方有最終責任（第三版） 【下一頁】

美媒《Daily Beast》其後報道指，拉普塔已從美聯社離職。拉普塔周二（22日）在社交平台發文表示，感謝眾多記者、編輯及長期讀者鼓勵自己，但拒絕就其離職消息報道發表評論。

美聯社發言人Lauren Easton發表聲明表示，當公司標準被違反時，當局需採取必要措施保護新聞報道的及完整性。她強調公司並非輕率地作出決定，亦非基於單獨事件。

據悉拉普塔於2020年4月入職美聯社，負責美軍及國家安全方面的報道。他此前曾任職《新聞周刊》（Newsweek） 及《Daily Beast》等多間媒體。他亦是一名退役軍人，曾參與阿富汗戰爭，亦是美國全國廣播公司（NBC）節目《This Is Us》中的軍事顧問。

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責任編輯：李俊儀

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