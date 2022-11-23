匈牙利總理撐國家隊出事 圍巾一圖惹怒鄰國

匈牙利總理歐爾班近年屢次惹起爭議，近日更再次因一個舉動觸怒多個鄰國。歐爾班日前探訪足球代表隊時，因身披的圍巾上印著象徵「大匈牙利」的地圗，使同遭國家感到不滿。烏克蘭及羅馬尼亞表示強烈不滿。

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歐爾班（Viktor Orban）的社交平台帳戶周一（21日）上傳片段，當中他到球場支持早前與希臘舉行友誼賽的匈牙利國家隊。片中可見，歐爾班肩披的圍巾上有一個相信是代表「大匈牙利」（Greater Hungary）的領土地圖。

「大匈牙利」的領土圖為第一次世界大戰落幕前，奧匈帝國下匈牙利控制的領土範圍。以現今國界計算，當日「領土」觸及奧地利﹑斯洛伐克﹑羅馬尼亞﹑克羅地亞﹑塞爾維亞及烏克蘭。

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羅馬尼亞通知當地匈牙利大使館，強烈不同意歐爾班的舉動。烏克蘭外交部發言人Oleg Nikolenko表示，政府已召見駐當地匈牙利大使，表明烏方不能接受歐爾班的行為。Nikolenko指匈牙利任何歷史修正主義主張無助烏匈關係，亦不符合歐洲政治原則，要求匈牙利作出正式道歉。

歐爾班其後亦有回應爭議，指匈牙利足球國家隊內有來自不地同方居住的匈牙利人，指足球並非政治，呼籲不要過分解讀。

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責任編輯：吳漢培