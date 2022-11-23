【業績｜珠寶】謝瑞麟全日跌4%、上半財年賺192萬元　補貼和租金寬減達2105萬元

▲ 【業績｜珠寶】謝瑞麟上半財年賺192萬元 補貼和租金寬減達2105萬元

謝瑞麟珠寶 （00417） 公布，至9月底上半財年營業額跌11%至12.48億元，盈利按年跌29%至191.9萬元，相當於每股基本盈利0.8港仙，繼續不派中期息。謝瑞麟期內所獲得的政府補貼及疫情相關租金寬減達2105萬元，較去年同期多78%。

謝瑞麟全日收報1.04元，跌3.7%。

以地區分析，謝瑞麟指，香港保就業計劃和新階段消費券計劃均有助 改善商業環境，而金價下跌令黃金需求有增長，即使澳門期內經歷疫情衝擊，港澳零售業務營業額、同店銷售都有增長。

內地方面，謝瑞麟坦言，內地自營店營業額、同店銷售都有所下跌。於期末，公司內地門店總數，包括自營店及加盟店，由465間增加至474間。

在今年4月重開放邊境後，謝瑞麟稱馬來西亞的零售業務營業額於業績期內有可觀的增長。

淨負債比率大增 邱安儀：把握入境檢疫政策放寬所帶來的商機

至9月底，謝瑞麟總計息負債由3月底的9.2億平增至10.7億元，而扣除現金、現金等價物和定存後，淨借貸由1.83億元增至4.82億元，淨負債比率上升至53.4%，較3月底的17.5%明顯增加。

謝瑞麟集團主席及行政總裁謝邱安儀指出，2022年初Omicron變種病毒引發新一輪疫情，內地經濟受疫情影響而放慢，但正面看香港、澳門推出消費券，馬來西亞管理放寬，出現後疫情時代的強勁經濟復甦，而集團在電子商貿業務所錄得增長。

邱安儀表示，為應對黯淡的經濟前景以及受疫情反覆影響而削弱的消費氣氛，集團將保持審慎管理和密切關注市場動態，因應需要迅速調整業務策略。集團亦將把握入境檢疫政策放寬所帶來的商機，以謹慎的態度探索新創意及繼續穩健拓展線上業務。

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編輯：麥德銘