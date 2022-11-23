【業績｜珠寶】謝瑞麟全日跌4%、上半財年賺192萬元　對聖誕銷情不樂觀（第二版）

▲ 【業績｜珠寶】謝瑞麟上半財年賺192萬元 補貼和租金寬減達2105萬元

謝瑞麟珠寶 （00417） 公布，至9月底上半財年營業額跌11%至12.48億元，盈利按年跌29%至191.9萬元，相當於每股基本盈利0.8港仙，繼續不派中期息。謝瑞麟期內所獲得的政府補貼及疫情相關租金寬減達2105萬元，較去年同期多78%。

謝瑞麟全日收報1.04元，跌3.7%。

香港業務上，謝瑞麟指，香港保就業計劃和新階段消費券計劃均有助改善商業環境，而金價下跌令黃金需求有增長，即使澳門期內經歷疫情衝擊，港澳零售業務營業額、同店銷售都有增長。

謝瑞麟集團主席及行政總裁謝邱安儀指出，防疫措施雖放寬，但婚宴偏向小型，加上消費意願大受打擊，以致金飾需求回復需時。

同時為香港管理零售協會主席的邱安儀坦言，對年底聖誕旺季市道「保守及不太樂觀」，最新出入境政策對吸引訪港旅客幫助不大，更多是讓港人海外旅遊。

資本開支大增2.6倍 謝瑞麟：期內建新廠房

至9月底，謝瑞麟總計息負債由3月底的9.2億元增至10.7億元，而扣除現金、現金等價物和定存後，淨借貸由1.83億元增至4.82億元，淨負債比率上升至53.4%，較3月底的17.5%明顯增加。

集團副主席及首席策略暨財務官伍綺琴解釋，5月與六間國際銀行簽訂總金額為8.2億港元的3.5年期俱樂部貸款協議，資金包括用於廠房、店舖翻新、傢具、裝置等資本開支。期內，公司資本開支增2.6倍至5650萬元。

她稱，新廠房將於明年7月部分落成，預計10年內產量倍增，同時引進IT裝備。

內地方面，公司坦言，內地自營店營業額、同店銷售都有所下跌。於期末，公司內地門店總數半年淨增加9間，包括自營店及加盟店，由465間增加至474間。

公司承認開店步伐減慢，希望明年能夠恢復疫前目標開100間店的計劃。

在今年4月重開放邊境後，謝瑞麟稱馬來西亞的零售業務營業額於業績期內有可觀的增長。謝邱安儀指出，2022年初Omicron變種病毒引發新一輪疫情，內地經濟受疫情影響而放慢，但正面看香港、澳門推出消費券，馬來西亞管理放寬，出現後疫情時代的強勁經濟復甦，而集團在電子商貿業務所錄得增長。

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編輯：宋佩恩