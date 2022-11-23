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【健康產業】近4成香港及大灣區企業有意在港投資　醫藥協會促與内地制度互通

商業 12:53 2022/11/23

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香港生產力促進局與香港生物醫藥創新協會今（23日）公布《香港生命健康產業發展研究》。（湯致遠攝）

香港生產力促進局與香港生物醫藥創新協會今（23日）公布《香港生命健康產業發展研究》主要數據 ，探討業界應如何發揮優勢、整合資源。

【航運業】「搶人才」為重中之中　香港如何發展為「高端航運服務中心」？

生產力局於7月至9月開展《香港生命健康產業發展研究》，共訪問330家企業，香港企業佔273家、其他大灣區企業57家。

藥物和材料佔比最高

報告顯示，香港生命健康產業分布主要有9大類別：藥物和材料（28%）、醫療和診斷設備(26%）、中藥(11%）、保健食品(11%)、醫療服務(8%)、基因和幹細胞(3%）、人工智能醫療(3%）、再生醫學(2%）及其他(8%)。

38%受訪香港企業有意在港投資 ，當中有意投資研發(84%)、試產(65%)和生產(67%）。37%其他大灣區企業亦有意在港投資，當中100%有意投資研發工作。

最缺市場學人才

研究又提到，生命健康產業在科技成果商品化所面臨的最大挑戰是缺乏多元人才。

受訪的香港企業表示，未來1年最需要的5類人才依次為市場學、資訊科技統計學/數據分析、產品檢測及認證、企業管理、製造/工業工程；當中需要製造/工業工程人才的企業中有超過60%認爲本地供應不足。

因此，協會對產業提出4大建議：

第一：集中發展醫療和診斷設備、中藥及保健食品3大具優勢產業；

第二：加速發展基因和幹細胞新興產業；

第三：培育Bio+多元人才；

第四：加大内地與香港制度互通 ，例如藥物/醫療器材/專利/臨床數據互認、科研樣本/實驗試劑/遺傳資源進出

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【10蚊店商機】通脹增加「1美元店」商機　日本大創計劃在美分店增至1千間

記者:李智美

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