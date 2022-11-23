【業績】石藥首三季純利按年升3.1%　股價績前偏軟逆市跌0.7%

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石藥 （01093） 公布首三季業績。截至9月30日止，石藥9個月純利按年升3.1%，至44.68億元人民幣，經調整盈利升14.5%，至46.24億元，每股盈利37.49分人民幣。石藥股價半日逆市跌0.7%，報9.48元，成交2.49億元。
期內，收入按年升13.8%至234.96億元人民幣。按業務劃分，成藥業務收入升10.8%至186.13億元人民幣，其中產品銷售佔184.27億元人民幣，授權費收入佔1.86億元人民幣。
另外，原料產品業務收入升20.1%至34.24億元人民幣，功能食品及其它收入業務升47.6%至14.59億元人民幣。
研發費用為29.2億元人民幣，按年增加16.4%，約佔成藥業務收入的15.7%。
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責任編輯︰梁浩碩