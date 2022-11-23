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【業績】石藥首三季純利按年升3.1%　股價績前偏軟逆市跌0.7%

股市 12:21 2022/11/23

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【業績】石藥首三季純利按年升3.1%　股價績前偏軟逆市跌0.7%

石藥 （01093） 公布首三季業績。截至9月30日止，石藥9個月純利按年升3.1%，至44.68億元人民幣，經調整盈利升14.5%，至46.24億元，每股盈利37.49分人民幣。石藥股價半日逆市跌0.7%，報9.48元，成交2.49億元。

期內，收入按年升13.8%至234.96億元人民幣。按業務劃分，成藥業務收入升10.8%至186.13億元人民幣，其中產品銷售佔184.27億元人民幣，授權費收入佔1.86億元人民幣。

另外，原料產品業務收入升20.1%至34.24億元人民幣，功能食品及其它收入業務升47.6%至14.59億元人民幣。

研發費用為29.2億元人民幣，按年增加16.4%，約佔成藥業務收入的15.7%。

【石Sir一周前瞻及異動股】春立醫療、美因基因、金蝶國際

【百度季績】百度第3季營收增2%　經調整淨利59億人幣略勝預期

【快手1024】快手第3季營收增12.9%　經調整虧損6.72億人幣勝預期

【業績｜旅遊】同程旅行第三季經調整溢利按年跌27%　同程：旅遊業再次陷入停滯

責任編輯︰梁浩碩

港股 石藥集團（01093）

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