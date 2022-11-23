▲ 【2023投資展望】耀才舉辦經濟前瞻講座 嘉賓看好港股已見底、黃國英：仍有一定危險

耀才證券 （01428） 日前舉行2023年經濟前瞻講座，7名嘉賓出席包括港交所交易所買賣產品副總裁何潔蘭、黃國英、莊太量等。耀才指，嘉賓異口同聲指出「港股已經見底」，恒指樂觀可望明年反彈至二萬點或以上。

耀才行政總裁許繹彬指，港股今年首10個月表現在全球股市排行榜中敬陪末座，但11月股市氣氛回暖，成交額由單日不足600億一度升至2000億元，料港股未來關鍵在於人民幣匯率，隨人民幣兌美元由上月低位7.3回升至7.05，港股明顯轉勢。他表示，若內地疫情取態「口緊手鬆」或「有限度放鬆」，通關有期可令港股造好，農曆新年新有望重上20000點。

黃國英：少數港股會跑出 港股、美股處大型上落市

黃國英資產管理公司董事黃國英則指出，港股已見底，但只不過是大型上落市，暫時利好變化，例如放寛防疫措施，美國通脹見頂等情況都只是輕微，市況不會太好。不過無論守株待兔低位接貨，抑或做羊群追上追落，都証明有一定危險，相信不少人都會退而求其次，用一個中庸之道，嚴選一些長線有機會跑出的股份，所以預計少數港股會跑出，正如去年下半年的情況。美股方面，雖然通脹回落，令到短線再衝一段，但數據回落幅度始終太少，需要進一步確認，預計只是大型上落市。

黃國英續指，由於美股選擇方面比較多，所以用一個平衡組合選股會較容易。在組合設計方面，可以從三方面考慮，包括通脹贏家、衰退贏家，以及科網股，不宜太過偏高其中一方。

莊太量：恒指一年之內可彈至24000

香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，2022年年初香港疫情嚴重，內地上海、深圳等大城市也相繼封城，導致香港經濟連續三季下滑，加上移民潮和勞動人口下跌。莊太量分析，2023年香港經濟及樓市前景，及預測港股受惠於美國通脹放緩、港元轉強、外資流入，一年之內將彈升至24,000點，本港住宅樓價明年將相對平穩發展，上下波幅維持於正負5%之內。

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編輯：麥德銘

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