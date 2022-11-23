  • 25°C
香港時間 : 20221123日 (週三) 12:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2023投資展望】耀才舉辦經濟前瞻講座　嘉賓看好港股已見底、黃國英：仍有一定危險

股市 12:18 2022/11/23

分享：

分享：

【2023投資展望】耀才舉辦經濟前瞻講座　嘉賓看好港股已見底、黃國英：仍有一定危險

耀才證券 （01428） 日前舉行2023年經濟前瞻講座，7名嘉賓出席包括港交所交易所買賣產品副總裁何潔蘭、黃國英、莊太量等。耀才指，嘉賓異口同聲指出「港股已經見底」，恒指樂觀可望明年反彈至二萬點或以上。

耀才行政總裁許繹彬指，港股今年首10個月表現在全球股市排行榜中敬陪末座，但11月股市氣氛回暖，成交額由單日不足600億一度升至2000億元，料港股未來關鍵在於人民幣匯率，隨人民幣兌美元由上月低位7.3回升至7.05，港股明顯轉勢。他表示，若內地疫情取態「口緊手鬆」或「有限度放鬆」，通關有期可令港股造好，農曆新年新有望重上20000點。

黃國英：少數港股會跑出　港股、美股處大型上落市

黃國英資產管理公司董事黃國英則指出，港股已見底，但只不過是大型上落市，暫時利好變化，例如放寛防疫措施，美國通脹見頂等情況都只是輕微，市況不會太好。不過無論守株待兔低位接貨，抑或做羊群追上追落，都証明有一定危險，相信不少人都會退而求其次，用一個中庸之道，嚴選一些長線有機會跑出的股份，所以預計少數港股會跑出，正如去年下半年的情況。美股方面，雖然通脹回落，令到短線再衝一段，但數據回落幅度始終太少，需要進一步確認，預計只是大型上落市。

黃國英續指，由於美股選擇方面比較多，所以用一個平衡組合選股會較容易。在組合設計方面，可以從三方面考慮，包括通脹贏家、衰退贏家，以及科網股，不宜太過偏高其中一方。

莊太量：恒指一年之內可彈至24000

香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，2022年年初香港疫情嚴重，內地上海、深圳等大城市也相繼封城，導致香港經濟連續三季下滑，加上移民潮和勞動人口下跌。莊太量分析，2023年香港經濟及樓市前景，及預測港股受惠於美國通脹放緩、港元轉強、外資流入，一年之內將彈升至24,000點，本港住宅樓價明年將相對平穩發展，上下波幅維持於正負5%之內。

瑞銀財管：美國最終或加息至5厘 香港樓價明年再跌5%至7%​，可見【下一頁】​​​​​​

【石Sir一周前瞻及異動股】春立醫療、美因基因、金蝶國際

相關文章：

【耀才證券】耀才期神爭霸戰送出共逾10萬元獎品　得獎者讚磨練投資心法

【耀才證券】耀才許繹彬：電子化投資成趨勢　小型券商勢被淘汰

【著數優惠】耀才第4度推「估中恒指贏100萬黃金」　再設3萬元安慰獎

編輯：麥德銘

耀才舉辦經濟前瞻講座

耀才證券金融（01428） 港股 美股

上一篇文章

【業績】石藥首三季純利按年升3.1%　股價績前偏軟逆市跌0.7%

下一篇文章

【聖誕市集】K11 ATELIER King’s Road首辦特色市集　包括得獎希臘咖啡品牌Coffee Island
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】多項數據公布前　道指期貨偏軟微跌1點、納指期貨跌0.2%（不斷更新）
【美股期貨】多項數據公布前　道指期貨偏軟微跌1點、納指期貨跌0.2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升60點　阿里美股高港2%　滙豐越45關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升60點　阿里美股高港2%　滙豐越45關（不斷更新）
【本港樓市】施永青：若樓價跌逾兩成、足以形成金融風險　建議政府撇銷辣招並容許用強積金買樓
【本港樓市】施永青：若樓價跌逾兩成、足以形成金融風險　建議政府撇銷辣招並容許用強積金買樓
【異動｜國企改革】「中字股」急升、官媒：需完善符國企特點的估值方法　聯通收市升幅收窄至7%
【異動｜國企改革】「中字股」急升、官媒：需完善符國企特點的估值方法　聯通收市升幅收窄至7%
【加電費】2023年電費檢討：中電加電費6.4%、港燈加5.5%
【加電費】2023年電費檢討：中電加電費6.4%、港燈加5.5%
【世界盃賽果】法國反勝澳洲4比1　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】法國反勝澳洲4比1　一文看清世界盃賽果
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款