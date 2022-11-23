【冬日好去處】K11 ATELIER King's Road首辦特色市集 設9大市集檔攤、美食車及聖誕打卡位 台灣奶茶品牌及歐洲得獎咖啡店人氣登場

K11 ATELIER King’s Road將於本月24日（周四）舉辦為期3個月，橫跨聖誕節、除夕至新年的首個特色市集「The Little Big Lane」，市集屆時將會每兩個星期轉換不同攤檔，為大眾提供豐富多樣的產品和美食選擇。

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特色市集將在辦公大樓地下大堂及K11 HACC擺放合共9個攤檔，同時設置一架標誌性美食車。市集舉行期間，每逢周日推出收集印章小遊戲，玩家可獲精美禮品一份。在聖誕前夕，更會派發聖誕糖果，還有生鬼小醜派發百變氣球、聖誕工作坊等。屆時辦公大樓門外更放置精美聖誕樹，並以銀白燈球作點綴，讓聖誕氣氛更加濃厚，亦是聖誕佳節必打卡的好去處。

K11 ATELIER指出，市集招募以來深受各攤主歡迎，每期匯聚大熱門人氣檔攤，不論是咖啡好物、果茶、有機健康食品及飲品、以至本地香水品牌及手飾等等，均一應俱全。當中開幕首輪的美食車帶來現時最深受年輕人喜愛的台灣奶茶品牌《ShareTea》，售賣不同款式的茶飲，如奶茶、果茶、燒仙草等冷熱飲選擇，再搭配各式配料，可以滿足各個口味需求。除此以外，飲品選擇還有成立於1999年歷史悠久的希臘咖啡品牌《Coffee Island》，曾前後4年獲得在歐洲咖啡領域最負盛名的「Allegra歐洲咖啡獎」中榮獲南歐最佳咖啡連鎖店獎，咖啡愛好者不容錯過。

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假日亦可以在市集盡情品嚐美食，《WA! COOKIES HK》帶來全港最酥軟的曲奇，每一塊曲奇都經過嚴格的原料測試、安全檢測，產品配方更是經過不斷改良務求將最原汁原味的台灣風味曲奇帶到香港。而《Monsoon》帶來各具特色的貝果，如有七味柚子唐辛煙三文魚貝果，辣蕃茄燻牛肉鹹乳酪貝果等等，豐富的選擇可滿足口味獨特的每一位。

另外，市集也設有眾多天然健康好物，如天然無添加的手工醬品牌《Nicole’s Kitchen》帶來不添加任何防腐劑、色素、香料等化學添加劑的健康果醬和果茶系列，更有香港製造天然益生菌發酵食品品牌《ALIVE FOOD》，帶來有機酵母發酵的有機麵包和各式健康佐醬，及香港製造的原創手工蜂蜜品牌《UBUNTU HONEY》，在香港擁有自己的養蜂場，採用無需噴藥的古老養蜂方法，連續四年獲得美國SGS認證，提供最天然最健康的蜂蜜產品。想必愛好美食的你，不能錯過到訪市集的機會。

市集同時帶來本地精選品牌好物，香水愛好者可選購由4位香港年輕人創立的本地熱門品牌《THE SCENTIST HK》，主理人想透過創意及想像力，為每一個香氣愛好者找到屬於他們的香味，由包裝、樽身以至香氣，都能根據不同喜好而個性化定制。文青亦可留意獨特小眾品牌《Dee Gogh》，以硬幣為原材料製作出不同創意手工製品，如手鏈、項鏈、胸針、吊墜、戒指等應有盡有，其中以英女皇頭像為原型的款式大受歡迎，工藝精湛，既復古又高貴，適合聖誕前夕來臨挑選禮物或自用的心意之選。

活動資料

日期：2022年11月24日至2023年2月5日（每逢周四至周日） 地點：K11 ATELIER英皇道728號辦公大樓地下大堂及K11 HACC

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責任編輯：嚴浩文