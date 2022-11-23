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曼聯班主有意賣盤 C朗確認離隊

環球社會熱點 12:10 2022/11/23

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曼聯正探討戰略方案。

英超球會曼聯早前傳出，班主格拉沙家族可能出售球隊。近日球會確認，開展探討戰略方案，包括尋求新投資或賣盤。另外，陣中葡萄牙球星C朗拿度早前接受專訪引起風波，他亦確認自己將會離隊。

C朗美斯世紀「合作」 棋局擺設原來有玄機 【下一頁】

曼聯（Manchester United）周二（22日）發出聲明，指班主格拉沙家族（Glazer family）二與財政咨詢師商討，探索戰略方案，或考慮出售部分球會，或引入如球場或基建等新投資項目。

聯合主席兼球會董事Avram及Joel格拉沙兄弟在聲明中表示，董事會決定展開戰略方案評估程序，尋求持續為曼聯打造更成功未來。兩人指將評估所有選項，確保能夠滿足球迷，亦有利球會現在及未來發展。

在紐約有掛牌上市的曼聯股價在消息首先披露後，一度上升20%。截止收市時，曼聯市值高達25億美元（約195億港元）。

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傳C朗被要求世界盃後無需再報到 曼聯正尋求法律行動（第二版） 【下一頁】

同日，曼聯宣布與C朗（Cristiano Ronaldo）達成協議，後者確認正式離隊，並即時生效。曼聯在聲明中感謝C朗兩度效力球會的貢獻，祝福對方及其家人，並強調會方將持續支持領隊坦赫格（Erik ten Hag），一同合作繼續爭取好成績。

現時在卡塔爾準備出戰世界盃的C朗早前在英國名嘴摩根（Piers Morgen）的專訪中，不止炮轟坦赫格，亦批評曼聯對待自己的態度，甚至狠批球會在自己離隊多年以來毫無進步。

C朗亦發出聲明，確認與曼聯達成協議，同意提前終止合約。C朗表明自己熱愛曼聯及球迷的心始終未變，但認為現在是時候尋求新挑戰。並祝福球會未來發展順利。由於雙方協議解約，代表C朗將失去合約內高達1,600萬英鎊薪金（約1.49億港元）。

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責任編輯：吳漢培

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