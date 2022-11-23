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【電動車大戰】對抗Tesla　Sony、Honda聯手擬將PS5整合到電動車

科技 15:30 2022/11/23

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Sony Honda Mobility總裁川西泉透露，研發人員正在計畫將PS5主機，移植到電動車內。

日本索尼集團（Sony）和本田（Honda）早前宣布，成立合資公司Sony Honda Mobility攜手開發電動車。Sony Honda Mobility總裁川西泉（Izumi Kawanishi）近日接受外媒訪問時就透露，有意將 PlayStation 5（PS5）整合到電動車中，對抗Tesla的娛樂服務。

【電動車】Sony、本田北美生產電動車　料2025年開放預售

【機迷熱話】Sony證實PS VR2　無法兼容初代PS VR遊戲

Sony Honda Mobility總裁川西泉向金融時報透露，研發人員正在計畫將PS5主機，移植到電動車內，並強調將PS5整合至汽車是「技術上可行的」。他更指出，目前Tesla的娛樂系統中，尚未有原廠出品的遊戲，但Sony所擁有的科技、娛樂與服務，可以自身的優勢去迎擊其他競爭對手。

根據早前官方所提供的資料顯示，Honda將負責造車方面；Sony則負責車載系統開發。預計首款概念車將於明年1月4日登場，並於2025年底上市。

【遊戲熱話】Sony成立PS Studios Mobile　進軍手機遊戲市場

責任編輯：曾曉汶

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