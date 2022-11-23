歐盟公布天然氣價格上限 定為每兆瓦時275歐元（第二版）

歐盟各國就設置天然氣價格上限措施爭辯多時，周二（22日）正式制定方案，初步將天然氣價格上限設定於每兆瓦時275歐元的價格。

OECD料明年全球經濟增長放緩 歐洲成重災區 【下一頁】

（第二版更新各國看法）

歐盟委員會提議對荷蘭TTF天然氣價格設置上限，如果TTF價格達到每兆瓦時275歐元或以上最少兩周，及最少連續10個交易日較液化天然氣 (LNG) 的市場參考價高58歐元或以上，就會觸發天然氣價格上限機制。

歐盟各國能源部長將於周四（24日）開會商討價格上限措施，如果上述方案獲歐盟國家批准，就會由明年1月1日起實施天然氣價格上限，有效期為一年。

歐盟能源事務專員西姆森（Kadri Simson）表示，歐盟建議設置價格上限，是為保護歐盟人民和企業免受能源價格極端升幅的影響。

西姆森指，歐盟將天然氣市場設定在人為的低水平並非監管干預，而是作為防止或解決與全球價格趨勢不符的天然氣價格過高事件的最後手段。

她指天然氣價格上限機制經過精心設計，有效也不會危及歐盟能源供應安全、市場運作和金融穩定。

【Black Friday】優惠非最平？僅1成半商品「真特價」 【下一頁】

路透社引述歐盟外交官表示，支持實施價格上限的歐盟國家對今次設定的上限過高感失望，認為不太可能成功觸發機制。大多數人本身預期上限為每兆瓦時150歐元至180歐元，市場才會在一年内觸發數次價格上限機制。

歐盟提出的價格上限水平，料也無法緩解德國等反對設置上限的成員國憂慮。 德國曾表示，設置上限或會令各國更難獲取天然氣供應。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲