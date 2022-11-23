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【聖誕市集】K11 ATELIER King’s Road首辦特色市集　包括得獎希臘咖啡品牌Coffee Island

Hot Talk 11:48 2022/11/23

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新世界發展 （00017） K11旗下寫字樓K11 ATELIER King’s Road將於11月24日起舉辦為期3個月，橫跨聖誕節、除夕至新年的特色市集「The Little Big Lane」，共設有9個攤檔，每兩星期轉換攤檔，提供多樣產品和美食選擇，首輪開幕的包括台灣奶茶品牌ShareTea、希臘咖啡品牌Coffee Island。K11介紹，Coffee Island曾前後4年獲得在歐洲咖啡領域有名的「Allegra 歐洲咖啡獎」中獲南歐最佳咖啡連鎖店獎。

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K11表示，其他參與市集的商戶包括具台灣風味的曲奇品牌「WA！ COOKIES HK」、專賣貝果的「Monsoon」、手工醬品牌「Nicole’s Kitchen」、香港製造天然益生菌發酵食品品牌「Alive Food」、香港製造手工蜂蜜品牌「Ubuntu Honey」、本地香水品牌「THE SCENTIST HK」、手工製品品牌「Dee Gogh」。

K11指，The Little Big Lane會於2022年11月24日至2023年2月5日，每逢星期四至日舉行。

K11 ATELIER King’s Road今年10月已引入韓國數碼創意設計公司d’strict打造的大型沉浸式數碼藝術展覽ARTE M HONG KONG，展覽設置於2樓 K11 HACC展覽空間，為期15個月。

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編輯：麥德銘

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