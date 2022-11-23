【Meta新功能】Facebook、IG保障未成年用戶　再推新措施限制陌生人訊息

▲ 為了保障未成年用戶的私隱及安全，Meta積極採取行動，保護青少年避免與可疑的成年人互動。

Facebook及Instagram等主流社交媒體深受年輕人歡迎，更因此造成許多新型態犯罪問題。為了保障未成年用戶的私隱及安全，Meta積極採取行動，保護青少年避免與可疑的成年人互動。近日Meta宣布，將再推出新措施和新功能限制可疑人士的使用權限，如禁止陌生成人輕易地向未成年用戶傳送訊息，避免相關用戶受到騷擾。

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Meta宣布，為提高未成年用戶在Facebook、Instagram上的私隱保護，將推出多項新功能和設定。未滿16歲的人士（特定國家/地區為18歲）在加入Facebook時，預設設定會有更高私隱度，包括設定「誰可以看到好友名單」、「可審視獲標註在內的帖子」、「設定誰可以在他們公開的帖子中發表回應」等。

另外，未成年用戶在使用Facebook及Instagram時，能夠即時回饋讓他們感到不自在的內容。同時也可限制擾人的互動，如限制未成年用戶發送訊息給尚未成為好友的可疑帳號、避免在青少年的「你可能認識的朋友」建議中，顯示可疑的成年人帳號等。至於何謂可疑的成年人帳號，Meta就解釋是指最近可能已被年輕人封鎖或舉報的可疑帳戶。

除了以上新功能，Meta更與美國國家失蹤及受虐兒童援助中心合作，建立一個全球性平台，防止未成年人士的私密影像在網絡上被散布。此外，Meta也與Thorn及其旗下品牌NoFiltr合作，旨在透過教育資源降低對於私密影像的羞愧感與負面想法，並支援曾遭分享這類影片或經歷性勒索的青少年並取回控制權。

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責任編輯：曾曉汶

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