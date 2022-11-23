【券商點睇】銷售或受疫情反彈影響 蒙牛被調低盈測

招商證券認為，近期疫情的反彈應該會對蒙牛（02319）的經營產生類似於第二季的影響。雖然蒙牛產品在受疫情封鎖地區的需求應該仍然強勁，但預料會出現物流瓶頸、提高折扣，以及由於一些受影響地區可選購的產品有限，導致有可能未能夠達到最理想的銷售組合。

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值得注意是，疫情封控措施可能導致銷售組合向較低端產品傾斜，蒙牛的毛利率可能會受到負面影響。但是，該行預期公司在一定程度上會減少營銷費用，以將這些負面影響降到最低。假設疫情封控措施在2023年上半年開始放鬆，預期消費者可能會重新轉向高端產品，因潛在需求保持強勁，令蒙牛的銷售組合有所改善。屆時，物流問題將得到解決，原奶價格恢復穩定，利潤率應該會反彈。

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基於疫情反彈，招商證券將2022至2024年每股盈利預測下調5.5%、7.1%和2%，同時將目標價從48.8元下調至42.2元。新目標價對應目標市盈率26倍。由於該行認為公司基本面將隨着封控措施放鬆，而在2023年有所改善，故維持「增持」評級。

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撰文：林衛