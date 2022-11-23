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【世界盃2022】沙特宣布放假一日 慶祝爆冷贏阿根廷

環球社會熱點 11:51 2022/11/23

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2022年世界盃周二（22日）晚出現爆冷賽果，捧盃大熱隊伍之一的南美勁旅阿根廷首輪小組賽不敵沙特阿拉伯。賽果令沙特十分驚喜，沙特當局隨即宣布放假一日慶祝。沙特政府表示，銀行假期適用於所有國營及私人企業，有相片顯示沙特王儲默罕默德亦在得悉結果後和兄弟相擁。

世界盃2022球迷村早餐惹劣評 網民：「似足飛機餐」（有圖） 【下一頁】

沙特周二爆冷以2比1取勝強隊阿根廷，沙特政府隨即宣布，周三（23日）全國放假一日慶祝。沙特表示，是次公眾假期受惠對象包括公私營機構僱員，及所有教育階段的學生。當地不少大學亦在周二下午放假，讓學生得以觀看比賽。

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沙特體育新聞編輯Abdulrahman Abed表示，感覺非常不可思議及美妙，賽果對每個沙特人而言都意義重大，亦鼓舞所有參加世界盃的阿拉伯地區隊伍。不少婦女亦走進咖啡廳及餐館，和男人一同慶祝，情況在當地並不常見。

贏得比賽的消息不但令沙特民眾倍感鼓舞，亦令沙特王儲默罕默德（Prince Mohammed bin Salman）在內的政權核心圈子感到振奮。有相片顯示他在代表比賽結束的哨聲響起後，和其兄弟相擁慶祝。他開賽前曾向球隊表示，保持放鬆，做好自己的事情。

美國小將世界盃2022首戰即入球 父親原來大有來頭 【下一頁】

賽後不少阿拉伯國家亦祝賀沙特，杜拜酋長穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）在社交平台Twitter上表示祝賀，卡特爾國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani）更曾短暫披上沙特國旗。

而阿根廷國內反應則一片慘淡，當地傳媒形容賽果令人難以置信，阿根廷不但輸了比賽，更以最糟糕的方式開始世界盃旅途。其主要對手、鄰國巴西則為賽果感到高興，當地社交媒體上更流傳一幅阿根廷國旗改圖，中間的太陽正在流淚。

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責任編輯：李俊儀

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