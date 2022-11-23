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【房住不炒】房地產深度調整催生新行業 官媒：代建模式成趨勢

股樓投資 12:09 2022/11/23

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國內房地產經過深度的調整後，不少房企已變得「五癆七傷」，不單無財力拿地，連完成手上項目都成問題，必須重新轉型才行。內地官媒發表文章《房地產代建模式將成新趨勢》，指代建模式是順應行業新形勢的模式，也被稱為輕資產模式，其特徵就是投資和開發相互分離。在代建模式下，代建企業接受投資方的委托，不再融資拿地，而是僅僅部分或者全程參與房地產的設計、開發、管理和服務等環節。

【同場加映】青姐話：上落市炒波幅 贏就谷輸就縮

文章又稱，代建業務成為中國房企應對當前行業調整的新方向。較早進入代建業務的綠城管理集團在輕資產領域已探索10年有餘。今年以來，不少房企宣布進軍代建業務，如龍湖集團（00960）推出「龍湖龍智造」代建業務板塊。有統計顯示，目前已經有包括一些大型頭部企業在內的40餘家房地產開發企業布局代建業務。

【延伸閱讀】大行報告：內地經濟軟著陸「愈來愈遙不可及」 若明年經濟硬著陸 花旗將大削科技股盈利4成，請按【見下頁

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另一方面，面對熱點城市拿地的高成本，加之當前個別房企出現資金流動性緊張的狀況，在資金實力已顯不足的情況下，獨立拿地開發愈來愈少，以代建的模式開拓市場不失為一個新選擇。今年為地方城投公司提供代建、為出險房企項目進行紓困式代建，是代建市場增量的主要來源。盡管代建業務在整個房地產行業總體佔比還不大，由於其輕資產的特徵，能維持較低的槓桿率，使得負債率較低。目前，一些房企的代建業務有相對較為可觀的利潤率。

【同場加映】溫股知新：時間換空間 股票教你揀

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撰文：林衛

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