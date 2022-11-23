【券商點睇】歷史上央企在熊市有韌性 業績確定性助獲得溢價

中國證監會主席易會滿日前表態「探索建立具有中國特色的估值體系，促進市場資源配置功能」，刺激一批中資基建股、電訊股彈起。中信證券隨即發表報告指，展望後市，隨着市場環境疊加持續改革，央企有望迎來持續行情機會。其中，雙碳和創新兩條主綫或有優質行情。

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該行指出，央企主要涉及石油石化、電力、交運、鋼鐵、煤炭、通信、軍工、地產產業鏈等關係國計民生的重大戰略地位實體行業，在中國經濟地位舉足輕重，既是市場化的主要對像，也是一系列改革的排頭兵。歷史上央企在熊市中較有韌性，牛市中估值彈性較弱。「雖然央企業績穩定且有增長，但市場不願給高估值。上市央企近3至5年整體業績平均增長遠高於上市公司平均水平，同時央企100指數業績增長近1年跑贏滬深300指數。央企資質與業績都很優質，但是市場給予央企的估值始終偏低。」該報告指出。

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但央企或迎持續行情機會。該行認為，央企好業績高派息，不確定性下的良好確定性顯價值。熊市行情中高派息的股票顯著受到投資者的青睞。央企股息率較高且估值已處歷史最低水平，當前具備長期配置價值。經濟增速下行壓力下央企業績的良好確定性預計將助其獲得溢價。

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撰文：林衛