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【內房危機】牛津經濟研究院：內房將經歷漫長的L型跌浪　但出現崩潰的可能性不大

股市 11:13 2022/11/23

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【內房危機】牛津經濟研究院：內房將經歷漫長的L型跌浪　但出現崩潰的可能性不大

內房市場持續低迷，牛津經濟研究院認為，僅管內地房地產市場的情況，與1990年代日本房地產泡沫及2007年美國樓市相似，但中國對房地產支持的措施力度相對較強，而且中國處於城鎮化初期，城鎮化比率只有63%，低於美國及日本的80%及77%，中線有助支持的結構性住房需求，故此內房市場出現崩潰的可能性不大，但相信會經歷一場維持較久的L型下降趨勢。

中央避免內房下滑影響經濟及社會穩定性

牛津經濟研究院指，內房市場的調整是必要的，即使價格及房地產活動仍然低迷，但風險傾向於軟著陸，同時政府政策致力避免內房出現嚴重及具破壞性的下滑，影響經濟及社會穩定性。

內房市場不會成為內地經濟的增長引擎

從供應端來看，政府會推出針對性措施，以支持內房需求，並紓緩內房開發展的流動性問題，而推出政策的時間及力度，將決定內房能否避過崩潰，但不預期中央會推出大規模的財政刺激或基建政策。

牛津經濟研究院重申，內房市場不會成為內地經濟的增長引擎，也不會是導致明年內地金融市場崩坍的原因，但內房債務的溢出效應，特別是高調違約事件，將會令市場信心大幅下降，變成行業的主要下行風險。

更多【內房危機】消息    

【石Sir一周前瞻及異動股】春立醫療、美因基因、金蝶國際

相關文章：【中國經濟】牛津經濟研究院預測中國GDP「新常態」　2030年前年均增長僅4.5%

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編輯：陳韻妍

港股 宏觀分析 大行報告 中國市場 內地物業 經濟 城鎮化 美國 日本 中國

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