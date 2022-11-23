▲ 【投行重組】瑞信據報裁減3分之1駐中國投行人手 研究團隊恐縮一半

瑞信（Credit Suisse）上月公布重組計劃，包括全球裁員9000人，並擬大舉重組投行業務。路透社報道，瑞信計劃裁減約3分之1駐中國內地投資銀行團隊，以及把研究團隊縮減一半，以反映集團全球重組和中國業務放慢。瑞信拒回應有關傳聞。

報道引述兩名匿名消息指，瑞信持有51%股權的瑞信證券（中國）最新已通知逾20名駐中國投行銀行家將被裁走。據瑞信的中國業務年報，該投行團隊有68名職員。

瑞信在華研究團隊去年有24名職員

另外，瑞信在華合資公司的研究團隊將有10名分析員被裁，而該團隊去年有24名職員。

消息指，因應內地疫情管制嚴格和經濟增長放慢，華爾街大行正陸績縮減專注中國業務的職位。除了瑞信以外，美資大行摩根士丹利也擬全球裁員，中國業務團隊也會受到壓力。

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編輯：麥德銘