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【電動車】Tesla Supercharger超級充電站　全球已設4萬個

科技 12:30 2022/11/23

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Tesla在Twitter中宣布，現在全世界有4萬個Supercharger超級充電站。

Tesla作為電動車品牌巨頭，一直積極推動電動車普及化，不斷建設充電基礎設施，來滿足電動車的需求。近日Tesla宣布，已於全球設立4萬個Supercharger超級充電站，其中超過1萬個是在今年內新增，當中包括香港荃灣Plaza 88及西貢WM 酒店停車場等。

【Tesla又出事】Model Y疑因煞車故障釀兩死車禍　Tesla稱配合內地警方調查

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Tesla在Twitter中宣布，現在全世界有4萬個Supercharger超級充電站，這4萬個超級充電站分佈於地球上4,000多個不同的地方，而目前Tesla的Supercharger超級充電站網絡，是世界上最大型的。

翻查資料顯示，Tesla目前於全港設有54個超級充電站，共提供261個Supercharger超級充電器和超過600個Tesla目的地充電器。

事實上，Tesla正不斷部署壯大其充電網絡，例如上星期就宣布，將開放其他車廠車輛，使用 Tesla 的充電連結器設計，並稱為北美充電標準 （ NACS ） ，盼能吸引更多第三方品牌電動車採用，甚至也能透過此方式爭取更多充電費用收入。

【電動車】Sony、本田北美生產電動車　料2025年開放預售

責任編輯：曾曉汶

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