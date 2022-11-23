OECD料明年全球經濟增長放緩 歐洲成重災區

環球經濟受俄烏戰爭及通貨膨脹高企等影響，陷入經濟衰退危機。經濟合作暨發展組織（OECD）預料，全球明年可避免經濟衰退，但各地增長放緩持續加劇，其中又以歐洲為重災區。不過，OECD估計全球經濟增長會在2024年反彈。

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OECD周二（22日）表示，今年全球經濟增長率預計會由2021年的5.9%急降至3.1%，放緩幅度稍高於OECD在9月時的預期。而明年繼續放緩至僅2.2%，但在2024年時，OECD預測增長將反彈至2.7%。

OECD秘書長科曼（Mathias Cormann）表明，並非預測未來會出現經濟衰退，但確定未來會有一段時間全球經濟會進入明顯疲弱周期。OECD指全球不同地區承受經濟放緩衝擊不同，歐洲因俄烏戰爭及能源價格急增成為重災區。

歐元區19國2022年的經濟增長預料為3.3%，但明年將驟降至0.5%，24年即使反彈亦是低於環球預測的1.4%。當中，最受影響的國家估計是德國，OECD料明年當地經濟將收縮0.3%。歐盟另外兩大龍頭法國及意大利，來年亦分別只有0.6％及0.2％增長。

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英國經濟明年估計將收縮0.4%，2024年亦只有0.2%增長，屬除俄羅斯以外表現最差的全球大經濟體。OECD首席經濟師佩雷拉（Alvaro Pereira）預計，英國明年不會出現預算責任辦公室（Office for Budget Responsibility, OBR）早前預測的經濟衰退水平。

OECD指美國經濟今年增長料放緩至1.8%，2023年將有0.5%增長，後年穩定升至增長1%。OECD預期中國為少數能夠維持一定水平經濟增長的國家之一，將由今年3.3%升至明年4.6%，2024年時仍有4.1%增長。

科曼指出，因收緊貨幣政策奏效及能源價格壓力放緩，OECD成員國的通脹率預計會在2024年時回落至5.1%，大幅低於今年的超過9%水平。科曼稱最發達經濟體有必要繼續收緊貨幣政策，各新興經濟體則需更好控制預期通脹。

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責任編輯：吳漢培