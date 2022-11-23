  • 25°C
香港時間 : 20221123日 (週三) 11:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

OECD料明年全球經濟增長放緩 歐洲成重災區

環球經濟金融 10:54 2022/11/23

分享：

分享：

環球經濟受俄烏戰爭及通貨膨脹高企等影響，陷入經濟衰退危機。經濟合作暨發展組織（OECD）預料，全球明年可避免經濟衰退，但各地增長放緩持續加劇，其中又以歐洲為重災區。不過，OECD估計全球經濟增長會在2024年反彈。

【Black Friday】優惠非最平？僅1成半商品「真特價」 【下一頁】

OECD周二（22日）表示，今年全球經濟增長率預計會由2021年的5.9%急降至3.1%，放緩幅度稍高於OECD在9月時的預期。而明年繼續放緩至僅2.2%，但在2024年時，OECD預測增長將反彈至2.7%。

OECD秘書長科曼（Mathias Cormann）表明，並非預測未來會出現經濟衰退，但確定未來會有一段時間全球經濟會進入明顯疲弱周期。OECD指全球不同地區承受經濟放緩衝擊不同，歐洲因俄烏戰爭及能源價格急增成為重災區。

歐元區19國2022年的經濟增長預料為3.3%，但明年將驟降至0.5%，24年即使反彈亦是低於環球預測的1.4%。當中，最受影響的國家估計是德國，OECD料明年當地經濟將收縮0.3%。歐盟另外兩大龍頭法國及意大利，來年亦分別只有0.6％及0.2％增長。

英國10月財政赤字錄1250億 分析料預算赤字激增 【下一頁】

英國經濟明年估計將收縮0.4%，2024年亦只有0.2%增長，屬除俄羅斯以外表現最差的全球大經濟體。OECD首席經濟師佩雷拉（Alvaro Pereira）預計，英國明年不會出現預算責任辦公室（Office for Budget Responsibility, OBR）早前預測的經濟衰退水平。

OECD指美國經濟今年增長料放緩至1.8%，2023年將有0.5%增長，後年穩定升至增長1%。OECD預期中國為少數能夠維持一定水平經濟增長的國家之一，將由今年3.3%升至明年4.6%，2024年時仍有4.1%增長。

科曼指出，因收緊貨幣政策奏效及能源價格壓力放緩，OECD成員國的通脹率預計會在2024年時回落至5.1%，大幅低於今年的超過9%水平。科曼稱最發達經濟體有必要繼續收緊貨幣政策，各新興經濟體則需更好控制預期通脹。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英工黨黨魁呼籲 經濟需擺脫依賴移民勞工
2022/11/22
英工黨黨魁呼籲 經濟需擺脫依賴移民勞工
英版慳錢家族 53歲男戴頭燈點蠟燭應付能源費加幅
2022/11/21
英版慳錢家族 53歲男戴頭燈點蠟燭應付能源費加幅
英國更多餐廳倒閉 超越疫情封城期間
2022/11/21
英國更多餐廳倒閉 超越疫情封城期間
日本百元商店「大創」擬在美開千店 受惠高通脹
2022/11/21
日本百元商店「大創」擬在美開千店 受惠高通脹
貝索斯倒Amazon米？勸人Black Friday少買高價貨
2022/11/19
貝索斯倒Amazon米？勸人Black Friday少買高價貨

你可能感興趣

英工黨黨魁呼籲 經濟需擺脫依賴移民勞工
14:41 2022/11/22
英工黨黨魁呼籲 經濟需擺脫依賴移民勞工
英版慳錢家族 53歲男戴頭燈點蠟燭應付能源費加幅
17:04 2022/11/21
英版慳錢家族 53歲男戴頭燈點蠟燭應付能源費加幅
英國更多餐廳倒閉 超越疫情封城期間
15:05 2022/11/21
英國更多餐廳倒閉 超越疫情封城期間
經濟 經濟衰退 貨幣政策 歐洲 英國 美國 德國 法國 中國 通脹

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月23日 時間11:00）

下一篇文章

美國最高法院裁定 特朗普稅務紀錄須提交國會
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

Salt Bae餐廳130萬賬單惹劣評 曬24K金箔牛扒反擊
Salt Bae餐廳130萬賬單惹劣評 曬24K金箔牛扒反擊
西班牙研究料李小龍飲水過量為死因 非止痛藥過敏
西班牙研究料李小龍飲水過量為死因 非止痛藥過敏
【世界盃2022】球迷村早餐惹劣評 網民：「似足飛機餐」（有圖）
【世界盃2022】球迷村早餐惹劣評 網民：「似足飛機餐」（有圖）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月23日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月23日 時間11:00）
印尼西爪哇5.6級地震252死數百傷 不少死傷者多為學童（第四版）
印尼西爪哇5.6級地震252死數百傷 不少死傷者多為學童（第四版）
紐約兩名亞裔拒絕讓座 遭3非裔男女暴打辱罵「亞洲豬」
紐約兩名亞裔拒絕讓座 遭3非裔男女暴打辱罵「亞洲豬」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款