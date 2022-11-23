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美國最高法院裁定 特朗普稅務紀錄須提交國會

環球社會熱點 10:47 2022/11/23

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美國前總統特朗普家族企業的稅務糾紛擾攘數年，最高法院周二（22日）否決特朗普一方提出的暫緩執行請求，特朗普一方無法再阻止財政部向國會提交稅務紀錄。

拜登感恩節前特赦兩隻火雞 諷刺共和黨未現紅潮Twitter 【下一頁】

美國國稅局（IRS）原定本月3日，要向國會眾議院籌款委員會公布特朗普（Donald Trump）的稅務紀錄。不過特朗普一方入稟要求最高法院頒令阻止國會取得這批文件。

最高法院首席法官羅伯茨（John Roberts）本月1日宣布，批准下級法院有關特朗普稅務紀錄的臨時行政命令，暫時擱置國會籌款委員會的傳票。

最高法院周二駁回特朗普一方的請求，拒絕頒令阻止IRS向國會提交這批文件。今次也是特朗普就稅務問題向高等法院上訴的第4次敗訴。

財政部發言人表明當局會遵守法院裁決，但拒絕透露向國會提供特朗普稅務紀錄的具體時間。

Kanye West宣布角逐2024美國大選 再助特朗普鎅票?Twitter 【下一頁】

民主黨籍的眾議院籌款委員會主席尼爾（Richard Neal）2019年，首次向IRS索取特朗普及其家族的報稅表，但特朗普當時仍為總統，其領導下的財政部拒絕交出相關文件。

直到拜登（Joe Biden）2021年成為總統後，司法部認為IRS有義務遵守國會委員會要求。

特朗普任命的一名法官去年底裁定IRS需交出文件，哥倫比亞特區巡迴上訴法院今年8月拒絕推翻下級法院裁決。

共和黨於今次中期選舉贏得眾院控制權，尼爾明年1月會將委員會主席一職交給共和黨人，預計民主黨人在限期前會獲得特朗普的稅務紀錄。

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責任編輯：鄭錦玲

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